«Наш телеканал подарит хорошее настроение и массу интересной информации»: СТВ на выставке «СМИ в Беларуси»

Новости Беларуси. Говорит и показывает Беларусь. 3 мая в Минске накануне череды профессиональных праздников всех журналистов открылась международная выставка «СМИ в Беларуси». Приветствие участникам и гостям направил Президент Александр Лукашенко. У форума более чем 20-летняя история и, конечно, традиции. Например, так любимые зрителями мастер-классы от популярных ведущих. На площадке и гости из-за рубежа – наши коллеги из России, Индии, Грузии – всего 12 государств, а специальный гость нынешнего форума – Китай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка в СМИ уже в 21-й раз собирает ведущие масс-медиа. У информации сегодня нет границ. Благодаря современным технологиям за считанные секунды громкие заголовки способны облететь весь мир. Расстояния значения не имеют. Не сыграли роли тысячи километров и для гостей. Стенды здесь – от белорусских регионов и до Китая. Свое приветствие участникам выставки направил Александр Лукашенко. Событие имеет большой общественный резонанс. А демонстрация возможностей национальных СМИ, как подчеркнул Президент, свидетельствует об их потенциале. Всего более сотни средств массовой информации. Телевизионные каналы прямо на месте проводили кастинги. О телевизионной кухне рассказали и все, что можно было, и даже то, что обычно остается за кадром. Под грифом «совершенно секретно». Вот этих агентов в эфире СТВ привыкли видеть в качестве ведущих.

Олег Степанюк, ведущий СТВ:

Мы – люди серьезные, работаем на серьезной стезе. И с долей иронии взглянули на нашу работу. Наталья Михайлик, ведущий СТВ:

Это было интересно, необычно. Думаю, на протяжении всей выставки наш телеканал подарит хорошее настроение и массу интересной информации. О профессиональных качествах, о современных тенденциях. О безопасности в информационном пространстве. Самые актуальные темы и самые авторитетные спикеры из разных стран. Максим Минчев – на безграничном пространстве масс-медиа фигура значимая. Возглавляет Болгарское телеграфное агентство. Квалификация журналист сегодня – это такой симбиоз самых разных профессиональных качеств. А доступ к информации такой всеобъемлющий, что определить ту самую грань профессионализма и ответственности сегодня сложно. И именно сейчас цена журналистской этики как никогда возросла.

Максим Минчев, генеральный директор Болгарского телеграфного агентства:

Сегодня именно технологии, которые должны нам помогать и должны улучшать жизнь, создают ложные новости и являются серьезным вызовом, который мы должны преодолевать.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Закон регламентирует журналистскую профессию как очень ответственную, наделяя журналиста правом получать, распространять информацию. Новомодными гаджетами сегодня сложно удивить. Зато ретротехника поражает воображение. Современные радийщики и сами с удивлением взглянули на такие вот приемники. На стенде Гомельской области –периодика. Написал, сдал в номер – в печать. А каким был путь от журналиста до читателя сто лет назад? Одно из изданий в 2017-м как раз празднует вековой день рождения. Китайская делегация до нашего национального выставочного центра преодолела немаленькое расстояние.