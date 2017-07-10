Как пожаловаться на налогового инспектора в Минске?

Новости Беларуси. Как можно опротестовать решение налогового инспектора, рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Допустим, я не согласен с той суммой налога, которую мне начислили. Либо мне кажется, что налоговый инспектор в чём-то ошибся. Что делать?

Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:

На сегодняшний день, у нас предусмотрено действующим законодательством обжалование действий, либо бездействия работника налогового органа, которое предусмотрено, либо Налоговым кодексом, либо, если это в ходе проведения проверки плательщик посчитал, что его права нарушены, в 510-ом указе Президента определены иные основания, по которым можно предоставлять жалобу на действия, либо бездействие конкретного должностного лица. И, по результатам рассмотрения, будет вынесено решение и дан ответ конкретному плательщику: были нарушены или не нарушены его права.