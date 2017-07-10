Почему в налоговой работают, в основном, женщины?

Новости Беларуси. О сотрудниках налоговых инспекций рассказали в программе «Большой город».

Олег Степанюк, СТВ:

Какие требования к сотрудникам налоговой, какое у них образование?

Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Минску:

Налоговые органы республики, на сегодняшний день, представлены, большинством, женской половиной. В налоговых инспекциях столицы, на сегодняшний день работает порядка 80% женщин. Если говорить о руководящем составе, то это тоже – более 81% у нас – представители женского пола.

То, что касается начальников налоговых инспекций – это, в данном случае, мужчины.

Более 80% у нас – мужчины являются начальниками налоговых инспекций. Если говорить о требованиях к образовательному уровню, то, конечно же, у нас очень серьёзные требования предъявляются к работникам налоговых органов. В первую очередь, конечно же, это – наличие профильного высшего образования. И, к слову, хочу сказать, что в налоговых органах города Минска высшее образование – у 95%.

Олег Степанюк:

Такой перевес гендерный. Как Вы думаете, из-за чего?

Это какое-то умение женщин вести вот эти дела? Концентрация?

Андрей Соболевский:

На мой взгляд, в данном случае, наверное, всё-таки, в нашей работе необходима определённая усидчивость. Это, всё-таки, проведение комплексных документальных проверок, то есть, работа, касаемо, непосредственно, работы с документами. На офисах, в том числе, в налоговых инспекциях здесь, непосредственно, у нас. То есть, работа, которая предполагает под собой очень большую стрессоустойчивость и, всё-таки, та работа, которая присуща, наверное, в некотором роде, бухгалтерам.