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На субботник в Борисове вышел Батура с чиновниками и весь тренерский штаб БАТЭ

20 апреля 2013 14:52
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Новости Беларуси. Более 5 миллиардов рублей перечислят в фонд республиканского субботника жители Минской области. В регионе поработать сегодня вышли более полумиллиона человек. Одним из основных объектов стала стройка нового футбольного стадиона в Борисове.

Суперсовременная арена, аналогов которой нет в Беларуси, по поручению Президента должна быть открыта в этом году ко Дню независимости. В заливке бетона строителям помогало руководство области, а также весь тренерский штаб футбольного клуба БАТЭ.

Для отечественных футболистов, как и для болельщиков,  стадион станет долгожданным подарком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:
После вчерашнего послания и после обращения Президента к народу о том, что в Год бережливости надо наводить порядок на земле, в каждой квартире, в своих подворьях. Я думаю, что никто равнодушным  не остался. Все должны работать.

# общество # Субботники в Беларуси

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