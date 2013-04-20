На субботник в Борисове вышел Батура с чиновниками и весь тренерский штаб БАТЭ

Новости Беларуси. Более 5 миллиардов рублей перечислят в фонд республиканского субботника жители Минской области. В регионе поработать сегодня вышли более полумиллиона человек. Одним из основных объектов стала стройка нового футбольного стадиона в Борисове.

Суперсовременная арена, аналогов которой нет в Беларуси, по поручению Президента должна быть открыта в этом году ко Дню независимости. В заливке бетона строителям помогало руководство области, а также весь тренерский штаб футбольного клуба БАТЭ.

Для отечественных футболистов, как и для болельщиков, стадион станет долгожданным подарком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

После вчерашнего послания и после обращения Президента к народу о том, что в Год бережливости надо наводить порядок на земле, в каждой квартире, в своих подворьях. Я думаю, что никто равнодушным не остался. Все должны работать.