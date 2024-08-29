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«На отбор было подано около 70 заявок». Рассказываем о фестивале Союзного государства «Творчество юных»

29 августа 2024 08:59
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Искусство молодых – связующая нить. В Москве завершился фестиваль Союзного государства «Творчество юных». 200 молодых талантов: вокалистов, танцоров, музыкантов, чтецов из двух стран неделю показывали лучшие художественные номера, объединеннные патриотической темой. Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Можар, режиссер-постановщик Белгосфилармонии и Ксения Заяц, участница заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрадной песни «Сябрынка».


Юрий Царев, ведущий:
Этот фестиваль важен для молодых исполнителей. Какие усилия прилагаются, чтобы молодые исполнители вышли на такую яркую сцену? Насколько это важно для них?

«На отбор было подано около 70 заявок». Рассказываем о фестивале Союзного государства «Творчество юных»-2

Татьяна Можар, режиссер-постановщик Белгосфилармонии:
Фестиваль проходит в два этапа. Первый конкурсный этап проходит в Минске в Белгосфилармонии, будущие участники подают заявки, идет конкурс. В 2024 году на конкурсный отбор было подано около 70 заявок, выбирали мы всего лишь 7 номеров. Отбор был очень большим. Например, было подано около 40 заявок вокалистов, мы выбрали только троих солистов. У нас победителями стали и коллективы, два танцевальных коллектива.

То есть в Москву уже едут лауреаты. В Москве мы в очередной раз встретились с российской делегацией, где тоже лауреаты – замечательные ребята из России. Некоторые из них сами пишут песни.

Подробности в видео.

# Фестиваль # Юрий Царёв # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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