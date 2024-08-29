«На отбор было подано около 70 заявок». Рассказываем о фестивале Союзного государства «Творчество юных»

Искусство молодых – связующая нить. В Москве завершился фестиваль Союзного государства «Творчество юных». 200 молодых талантов: вокалистов, танцоров, музыкантов, чтецов из двух стран неделю показывали лучшие художественные номера, объединеннные патриотической темой. Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Можар, режиссер-постановщик Белгосфилармонии и Ксения Заяц, участница заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового театра эстрадной песни «Сябрынка».



Юрий Царев, ведущий:

Этот фестиваль важен для молодых исполнителей. Какие усилия прилагаются, чтобы молодые исполнители вышли на такую яркую сцену? Насколько это важно для них?