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Уровень безработицы в Великобритании вырос до максимума за последние 16 лет, составив 8%

18 января 2012 16:31
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Виной всему долговой кризис, который оставил без постоянного места работы около 2,5 миллионов англичан. Есть вероятность, что этот показатель со временем увеличится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем более Британия, как отмечают эксперты, входит в период рецессии, что означает дальнейшее снижение экономического роста.

Сложная финансовая ситуация сохранится по всей Европе. К такому выводу в своем отчете пришли эксперты Всемирного банка. По их мнению, безработица, финансовая нестабильность, увеличение долгов в 2012 году не только продолжится, но и усугубится.

# Экономика # общество

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