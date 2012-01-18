Уровень безработицы в Великобритании вырос до максимума за последние 16 лет, составив 8%

Виной всему долговой кризис, который оставил без постоянного места работы около 2,5 миллионов англичан. Есть вероятность, что этот показатель со временем увеличится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Тем более Британия, как отмечают эксперты, входит в период рецессии, что означает дальнейшее снижение экономического роста.



Сложная финансовая ситуация сохранится по всей Европе. К такому выводу в своем отчете пришли эксперты Всемирного банка. По их мнению, безработица, финансовая нестабильность, увеличение долгов в 2012 году не только продолжится, но и усугубится.