На что чаще всего жалуются белорусы в ЖКХ? Про топ-5 обращений рассказал замминистра сферы

Новости Беларуси. Президент подписал указ, который корректирует работу жилищно-коммунального хозяйства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документ вносит определенные изменения в работу отрасли, в том числе усиливает требования по освещению в СМИ вопросов в сфере ЖКХ. На что в основном жалуются белорусы, когда пройдет ямочный ремонт во дворах и почему инициатива в этом деле только приветствуется? Об этом и не только мы поговорили с заместителем министра ЖКХ Виталием Смирновым. На что жалуются белорусы в ЖКХ? Топ-5 обращений

Ольга Коршун, СТВ:

Сфера ЖКХ касается каждого из нас. И есть, безусловно, свои плюсы. Как мы уже говорили, если ваша работа не видна, то все довольны. Чуть где-то что-то пошло не так, то люди жалуются. Какие проблемы сегодня у белорусов, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством? На что они жалуются?

Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

На самом деле те проблемы, которые беспокоят население, зависят от поры года, дня недели, времени суток. Сейчас система устроена таким образом, что она позволяет мониторить, анализировать количество поступающих заявок, по каким проблемам в том или ином населенном пункте беспокоятся граждане и жители нашей страны. Если говорить о первом квартале текущего года, на службу 115 поступило более миллиона заявок. Но это на 5 % меньше, чем количество заявок, поступивших в прошлом году. Топ-5 обращений граждан, которые поступили за первый квартал текущего года. Это низкая температура горячей воды, отсутствует освещение на лестничной клетке, необходимо провести ямочный ремонт, плохое освещение придомовой территории. Какие запросы выполняются незамедлительно? Ольга Коршун:

А как быстро все эти проблемы устраняются?

Виталий Смирнов:

По каждому обращению установлены определенные сроки, то есть в какой период, когда и как должно быть устранено. Например, течь кровли – должны быть незамедлительно приняты меры по устранению, по ремонту в течение 3-5 суток должны быть приняты меры, чтобы обеспечить ремонт этой кровли. Или течь системы отопления, системы водоснабжения. То есть должны устраняться немедленно. Такое требование установлено в Техническом кодексе установившейся практики. По каждому виду вот такие требования по срокам устранения имеются. «12% заявок было выполнено с нарушениями сроков» Ольга Коршун:

Вы уже упомянули работу службы 115.бел, и Президент во время Послания отмечал, что есть еще недоработки, недостатки этой службы. Как вы оцениваете ее работу, этот эксперимент? Над чем еще в рамках этого экспериментального проекта вы будете работать?

Виталий Смирнов:

Сейчас круглосуточно можно позвонить по номеру 115 и ваша заявка будет зафиксирована в системе службы. Она будет отдана исполнителю и должна быть выполнена. Первая, наверное, проблема, что, к сожалению, исполнители, те, которые должны исполнить эту заявку, нарушают сроки исполнения. За прошлый год почти 12 % заявок было выполнено с нарушениями сроков требований Технического кодекса установившейся практики. Поэтому мы ввели практику обратного обзвона. То есть служба 115 звонит потребителю: были ли у вас исполнители, что делали, как делали, довольны ли вы выполненной работой. Первое, что мы внедрили, это обратный обзвон, общение с потребителями. Следующий момент, что мы сделали это на коллегиях Министерства, проводим их в различных регионах страны, то есть мы отдельным вопросом рассматриваем работу организаций системы жилищно-коммунального хозяйства, местных органов власти со службой 115. Ямочный ремонт: план ЖКХ на 2023 год Ольга Коршун:

Есть ли какой-то план по этому ямочному ремонту, как-то это отслеживают сотрудники сферы ЖКХ?

Виталий Смирнов:

Составлены четкие планы, определены каждая улица, населенный пункт, сколько будет выполнено того или иного дорожного покрытия, какой будет выполнен ямочный ремонт. Хочется отметить, что с учетом поручений главы государства, правительства принято решение о дополнительном финансировании. То есть порядка 100 миллионов дополнительно выделены финансовых средств для того, чтобы выполнить работы по ямочному ремонту, который запланирован на текущий год. Если ежегодно делалось около 3 миллионов метров квадратных, то в этому году в планах уже 4,5 миллиона метров квадратных только текущего ремонта, выполнить работы по ямочному ремонту. В том числе и капитальный ремонт, то есть полная замена дорожного полотна – порядка 200 тысяч метров квадратных. Причем критическая ямочность должна выполняться незамедлительно, то есть нельзя допускать, чтобы была какая-то критическая ямочность на территории населенных пунктов. «Приветствуется участие населения во всех работах» Ольга Коршун:

А есть какие-то глобальные планы по обновлению дворовых территорий?

Виталий Смирнов:

На текущий год запланировано 1 548 дворовых территорий по стране, выполнить комплексное благоустройство или ремонт. Что имеется в виду? Это должны прийти, обследовать, изучить состояние инженерных коммуникаций, которые там находятся, чтобы не класть асфальт, а потом его переделывать. Должны изучить, в каком состоянии системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения – все коммуникации. Поработать со смежными поставщиками этих услуг, чтоб они сказали, что на самом деле коммуникации в удовлетворительном состоянии, можно дальше работать. После этого приступают к работам. То есть это замена скамеек, урн, детского оборудования, деревья, кусты, дорожное покрытие, бортовой камень, тротуары. Хочется отметить, что на самом деле приветствуется участие населения во всех этих работах. И на самом деле активно люди откликаются, помогают, участвуют.