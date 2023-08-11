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Силы спецопераций усиливают охрану государственной границы Беларуси

11 августа 2023 13:40
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Новости Беларуси. На фоне напряженности на западных рубежах Беларуси военнослужащие одного из соединений сил специальных операций усиливают охрану государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силы спецопераций усиливают охрану государственной границы Беларуси-1

Их присутствие легко заметить, но люди в форме тревоги у местных жителей не вызывают. Наоборот, они чувствуют себя под надежной защитой. Десантники патрулируют территории, несут дежурство на блокпостах, ведут разведку с помощью беспилотников. Все это и хорошая тренировка, ведь работать приходиться в районе, где при необходимости и пригодится умение родину защищать. Причем как с земли, так и с воздуха.

Силы спецопераций усиливают охрану государственной границы Беларуси-4

Учитываем современные методы ведения боевых действий, в частности разбираем конфликт на территории Украины. И из этого строим свою подготовку. Тренируемся на полигонах, в ППД, приезжаем сюда (здесь свои особенности), дорабатываем наши методики тренировки, подготовки и дальше совершенствуемся. Бдительность личного состава достигается постоянными тренировками. Постоянной сменой районов, смен составов охранения. И военнослужащие сил специальных операций выполнят любую возложенную на них задачу.

Подразделение сил специальных операций работает в тесном взаимодействии с представителями местной власти, пограничниками, сотрудниками МВД.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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