Силы спецопераций усиливают охрану государственной границы Беларуси

Их присутствие легко заметить, но люди в форме тревоги у местных жителей не вызывают. Наоборот, они чувствуют себя под надежной защитой. Десантники патрулируют территории, несут дежурство на блокпостах, ведут разведку с помощью беспилотников. Все это и хорошая тренировка, ведь работать приходиться в районе, где при необходимости и пригодится умение родину защищать. Причем как с земли, так и с воздуха.