Силы спецопераций усиливают охрану государственной границы Беларуси

Новости Беларуси. На фоне напряженности на западных рубежах Беларуси военнослужащие одного из соединений сил специальных операций усиливают охрану государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На фоне напряженности на западных рубежах Беларуси военнослужащие одного из соединений сил специальных операций усиливают охрану государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их присутствие легко заметить, но люди в форме тревоги у местных жителей не вызывают. Наоборот, они чувствуют себя под надежной защитой. Десантники патрулируют территории, несут дежурство на блокпостах, ведут разведку с помощью беспилотников. Все это и хорошая тренировка, ведь работать приходиться в районе, где при необходимости и пригодится умение родину защищать. Причем как с земли, так и с воздуха.
Учитываем современные методы ведения боевых действий, в частности разбираем конфликт на территории Украины. И из этого строим свою подготовку. Тренируемся на полигонах, в ППД, приезжаем сюда (здесь свои особенности), дорабатываем наши методики тренировки, подготовки и дальше совершенствуемся. Бдительность личного состава достигается постоянными тренировками. Постоянной сменой районов, смен составов охранения. И военнослужащие сил специальных операций выполнят любую возложенную на них задачу.
Подразделение сил специальных операций работает в тесном взаимодействии с представителями местной власти, пограничниками, сотрудниками МВД.