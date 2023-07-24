Пётр Петровский: Запад не готов брать киевский режим под свою опеку, он готов использовать его как пушечное мясо

23 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания была обстановка в регионе. По периметру Союзного государства спокойнее не становится. Сопредельная Польша только наращивает военную мощь.

Тем временем в Украине уже появились новые прогнозы касательно присоединения к Альянсу. Глава оборонного ведомства Резников делает ставку на 2024 год. Но стоит ли рассчитывать на застольные речи в адрес Киева на юбилейном саммите в Вашингтоне?

Петр Петровский, политолог:

Это красивые словеса, не более того. По итогам саммита НАТО мы видим, что, во-первых, те вооружения, которые они запрашивали, не получили, а получили только ту часть устаревшего барахла, которое призвано увеличить количество жертв. И количество разрушений. Второй момент – той поддержи Запада мы не увидели. Запад не готов брать киевский режим под свою опеку, он готов использовать киевский режим как пушечное мясо.

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