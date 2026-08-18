«Музыка – это моя жизнь». Пообщались с белоруской, которая знает, как сделать народную песню современной

Женщина, которая живет и дышит фольклором. Ее миссия – сохранить аутентичность и при этом сделать народную песню живой и современной. Как рождается это волшебство и что значит быть голосом целого поколения?
Героиня рубрики «Белорусочки» – художественный руководитель Заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы «Купалинка» Белорусской государственной филармонии, обладатель медали Франциска Скорины Анна Степанкова.
«Танец – это мой способ жить» – поговорили с худруком «Хорошек» Ириной Грушовой