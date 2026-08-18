«Музыка – это моя жизнь». Пообщались с белоруской, которая знает, как сделать народную песню современной

Женщина, которая живет и дышит фольклором. Ее миссия – сохранить аутентичность и при этом сделать народную песню живой и современной. Как рождается это волшебство и что значит быть голосом целого поколения?

Анна Степанкова, художественный руководитель Заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы «Купалинка» Белорусской государственной филармонии:

Музыка – это моя жизнь. Сколько я себя помню, я всегда пела, занималась в музыкальной школе, потом поступила в Могилевское музыкальное училище, потом работала в «Купалинке», пришла молодым специалистом. Вся жизнь – это музыка,от которой я не устаю.