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«Музыка – это моя жизнь». Пообщались с белоруской, которая знает, как сделать народную песню современной

18 августа 2026 08:11
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Женщина, которая живет и дышит фольклором. Ее миссия – сохранить аутентичность и при этом сделать народную песню живой и современной. Как рождается это волшебство и что значит быть голосом целого поколения? 

Героиня рубрики «Белорусочки» – художественный руководитель Заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы «Купалинка» Белорусской государственной филармонии, обладатель медали Франциска Скорины Анна Степанкова. 

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«Музыка – это моя жизнь». Пообщались с белоруской, которая знает, как сделать народную песню современной-2

Анна Степанкова, художественный руководитель Заслуженного коллектива Республики Беларусь фольклорной группы «Купалинка» Белорусской государственной филармонии:
Музыка – это моя жизнь. Сколько я себя помню, я всегда пела, занималась в музыкальной школе, потом поступила в Могилевское музыкальное училище, потом работала в «Купалинке», пришла молодым специалистом. Вся жизнь – это музыка,от которой я не устаю. 

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Музыка # Женщины Беларуси

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