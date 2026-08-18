Лукашенко знакомится с развитием в Беларуси производства боевого стрелкового оружия

На поле боя судьбу решают люди. А солдату надо стрелковое оружие. Без этого оружия мы ничего не сделаем. Это очень важно, это основа любой армии. Об этом заявил сегодня, 18 августа, Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Минскую область. В центре внимания главы государства – развитие отечественного оборонного комплекса. Президент знакомится с полностью локализованным в Беларуси производством стрелкового оружия – речь об автомате ВСК-100Б, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работа в этом направлении началась еще в 2018 году. Один из результатов – автомат серии ВСК-100. За это время на предприятии «Кидма тек» сформировали собственную конструкторскую школу, освоили необходимые технологии. Сейчас на производственной площадке разработаны пять моделей и шесть модификаций боевого стрелкового оружия, четыре модели приняты на вооружение. А это, как подчеркнул Президент, принципиальный показатель: прежде чем попасть в войска, техника проходит необходимые испытания и подтверждает свои характеристики на практике. По сути, сегодня речь уже не об одном автомате, а о собственной компетенции в целом направлении оборонной промышленности. Следующая задача – технологическая независимость в этом сегменте, обеспечение потребностей Вооруженных Сил страны и дальнейшая работа на экспорт.