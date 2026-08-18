Магний: зачем он нужен нашему организму? Ответила нутрициолог

Наталья Зайцева, нутрициолог:

Магний – это один из важнейших микроэлементов для здоровья нашего сердца, нервной системы. Также он участвует в огромном количестве биохимических реакций, синтезе белка. Магний помогает в работе многих ферментов в нашем организме.

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Магний влияет на метаболизм кальция, поддерживает работу мышц, обеспечивает профилактику судорог, нормализацию сердечного ритма и уровень сахара в крови.