Прямой эфир

Магний: зачем он нужен нашему организму? Ответила нутрициолог

18 августа 2026 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Магний: зачем он нужен нашему организму? Ответила нутрициолог -1

Наталья Зайцева, нутрициолог:
Магний – это один из важнейших микроэлементов для здоровья нашего сердца, нервной системы. Также он участвует в огромном количестве биохимических реакций, синтезе белка. Магний помогает в работе многих ферментов в нашем организме. 

Как избавиться от отеков по утрам? Нутрициолог поделилась рецептом полезного напитка

Магний влияет на метаболизм кальция, поддерживает работу мышц, обеспечивает профилактику судорог, нормализацию сердечного ритма и уровень сахара в крови. 

Подробности в видео

# Здоровье # Здоровое питание

Другие новости рубрики

Все новости
Брестская область первой в Беларуси завершила уборку зерновых
18 августа 2026 07:49

Брестская область первой в Беларуси завершила уборку зерновых

Лукашенко знакомится с развитием в Беларуси производства боевого стрелкового оружия
18 августа 2026 07:48

Лукашенко знакомится с развитием в Беларуси производства боевого стрелкового оружия

В Витебске к 1 сентября откроется обновленная гимназия №1 имени Жореса Алферова
18 августа 2026 07:26

В Витебске к 1 сентября откроется обновленная гимназия №1 имени Жореса Алферова