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Брестская область первой в Беларуси завершила уборку зерновых

18 августа 2026 07:49
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Беларусь на финишной прямой уборочной кампании. Брестская область первой в стране завершила жатву. В регионе с учетом озимого рапса намолочено 1 миллион 636 тысяч тонн при урожайности свыше 40,5 центнеров с гектара. В целом по республике собрано более 8 миллионов 215 тысяч тонн зерна. Пройдено свыше 91 % площадей. Главная задача, поставленная главой государства, – убрать все до последнего зернышка без потерь и в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестская область первой в Беларуси завершила уборку зерновых-2

Выполнение жесткого поручения Президента по мобилизации сил, контролю за дисциплиной и стопроцентной готовности техники дало свой результат. Республиканский каравай тяжелеет с каждой минутой. Лидеры жатвы принимают заслуженные награды прямо в поле. Одновременно аграрии обрабатывают поля под новый урожай и уже начали сеять озимый рапс. Сев нужно закончить оперативно, до возможных заморозков, чтобы не нарушить технологию и сделать уверенный задел на будущий год. Все хозяйства обеспечены топливом, удобрениями и качественным семенным материалом белорусской селекции.

# Уборочная кампания

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