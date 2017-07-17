Можно ли досрочно обменять паспорт ребёнка?

Новости Беларуси. Советы юриста зрителям программы «Добро пожаловаться».

Вопрос:

Когда моему ребёнку было полтора года, сделала для него паспорт для поездки за границу. Сейчас малышу три года.

Срок действия документа не истёк, но на фото в паспорте его владельца не узнать.

Можно ли паспорт ребенка обменять досрочно с целью идентификации его владельца?

Юрист:

Детские паспорта требуют особого внимания. Срок их действия короче общепринятого. Если первый паспорт ребенок получил в первые месяцы после рождения, то к трём годам по фотографии в паспорте его, действительно, вряд ли можно узнать. В таком случае у родителей есть право оформить для него новый паспорт.