Можно ли досрочно обменять паспорт ребёнка?

Новости Беларуси. Советы юриста зрителям программы «Добро пожаловаться».
Вопрос:
Когда моему ребёнку было полтора года, сделала для него паспорт для поездки за границу. Сейчас малышу три года.
Срок действия документа не истёк, но на фото в паспорте его владельца не узнать.
Можно ли паспорт ребенка обменять досрочно с целью идентификации его владельца?
Юрист:
Детские паспорта требуют особого внимания. Срок их действия короче общепринятого. Если первый паспорт ребенок получил в первые месяцы после рождения, то к трём годам по фотографии в паспорте его, действительно, вряд ли можно узнать. В таком случае у родителей есть право оформить для него новый паспорт.