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Можно ли досрочно потратить семейный капитал на жильё?

17 июля 2017 18:06
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Новости Беларуси. Советы юриста зрителям программы «Добро пожаловаться».

Вопрос:
Можно ли досрочно воспользоваться средствами семейного капитала на улучшение жилищных условий?

Юрист:
Нет. Досрочно средства семейного капитала могут быть использованы только на получение членом семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения,в порядке и по перечню, определяемым министерством здравоохранения.

Иных возможностей досрочного использования средств семейного капитала законодательством не предусмотрено.

# общество # Консультация юриста

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