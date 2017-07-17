Можно ли досрочно потратить семейный капитал на жильё?

Новости Беларуси. Советы юриста зрителям программы «Добро пожаловаться».
Вопрос:
Можно ли досрочно воспользоваться средствами семейного капитала на улучшение жилищных условий?
Юрист:
Нет. Досрочно средства семейного капитала могут быть использованы только на получение членом семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения,в порядке и по перечню, определяемым министерством здравоохранения.
Иных возможностей досрочного использования средств семейного капитала законодательством не предусмотрено.