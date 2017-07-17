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«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»

17 июля 2017 17:26
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В наших городах автовождение уже давно не учитывает «правила правой руки», а больше ориентируется на «предчувствия пятой точки». Герой сюжета программы «Добро пожаловаться» правила только изучает, но уже чувствует, что что-то в них не так. Попытаемся узнать, почему глубина знаний определяется не знанием правил, а количеством усвоенных исключений из правил.

Они появились сразу после Первой мировой войны. Одним они спасают жизнь, другим отравляют её.

«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»-1

О них слагают легенды, анекдоты и афоризмы. Самый известный из которых, пожалуй: «И переехать приятно, и скорость регулирует». Автомобилисты уже догадались, что речь пойдёт о «лежачих полицейских» или, если говорить правильно, – об искусственной неровности.

Никита Стасевич:
Я обучаюсь в автошколе уже 2 месяца. Многое узнал и многое понял, но совсем недавно я был обескуражен, ведь «лежачие полицейские» – это не элемент дороги, а искусственная неровность.

И, по нашим правилам, подъезжая к такой неровности, водитель должен предпринять определённые действия.

«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»-4

99% водителей могут предположить, что перед «лежачим полицейским» необходимо снизить скорость и плавно переехать. В жизни, как правило, это так и происходит. Удивительно другое.
Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:
Мы находимся на улице Якуба Коласа, практически в центре Минска.

Можете ли Вы поверить, что все водители, которые двигаются сейчас по улице, являются нарушителями?

«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»-7

Можно, конечно, предположить, что кто-то из них нетрезв, кто-то ездит без техосмотра, кто-то превысил скорость, но чтобы все? Поголовно? Неужели, такое возможно?
Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:
Давайте попытаемся разобраться, чем же является, с точки зрения ПДД, искусственная неровность или, как её называют водители, «лежачий полицейский». Искусственная неровность является препятствием для дальнейшего движения транспортных средств и не входит в состав дороги. В правилах дорожного движения сказано: в случае обнаружения или создания на дороге препятствия, создающего опасность для движения, участники дорожного движения обязаны принять меры по его устранению, а при невозможности устранения – сообщить в милицию или дорожную службу.

То есть, если строго придерживаться буквы закона, в нашем случае, правил дорожного движения, то после переезда каждый водитель должен остановиться, достать из багажника лом или лопату, и убрать с дороги «спящего полицейского». Глупость, скажете Вы. Конечно.

Но это – наши правила. И ведь кто-то их разрабатывал, составлял, утверждал.

«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»-10

Надеясь на то, что правила будут безукоснительно и точно соблюдаться участниками дорожного движения. Что же делать с данным казусом?

Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:
Как же нужно поступить, чтобы привести всё в соответствие с требованиями правил дорожного движения? Очень просто.

Требуется внести искусственную неровность в состав элементов дороги и покрасить в соответствующие цвета.

Увы, с цветами всё запутано не меньше, чем с определением, чем же является искусственная неровность на наших дорогах. В правилах дорожного движения есть пункты, которые строго определяют в какие цвета, и каким образом должны быть обозначены искусственные неровности.

«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»-13

Никита Стасевич:
Начал изучать правила дорожного движения и заметил, что в Минске, в большинстве случаев, искусственная неровность окрашена не в соответствии с принятыми стандартами. С чем это может быть связано?
Вопрос будущего водителя озадачивает не только его, но и многих других. Действительно, если есть нормативы, то кто и зачем их нарушает?

Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:
В соответствии с требованиями правил дорожного движения, сама искусственная неровность должна быть покрашена в виде некой зебры, в чёрно-желтую полоску, а приближение к искусственной неровности – квадратики, которые перед ней есть – должны быть белого цвета.

Как хорошо видно, всё покрашено не в те цвета.

«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»-16


Трудно сказать, с чем связано сие несоблюдение требований ПДД. С дефицитом белой краски, дальтонизмом или просто халатностью – мы не знаем. Но то, что в столице все искусственные неровности типа «лежачий полицейский» выкрашены не в те цвета и не так – это однозначно.

Впрочем, один правильный экземпляр «лежачего полицейского» в столице мы нашли.

Несколько лет назад на переулке Клумова искусственная неровность действительно соответствовала принятым стандартам, однако сейчас дорожные службы решили пренебречь данными правилами.

«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»-19

Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:
Необходимо отметить, что вот такая покраска искусственных неровностей и приближения к ним свойственно только для города Минска. Нарушение требований правил дорожного движения в несоответствии цвета есть только в городе Минске.
Это не совсем так. Буквально несколько дней назад прокуратура Бреста и Госстандарт проверили искусственные неровности на 22 участках дорог. Ни один «лежачий полицейский» не соответствовал требованиям правил дорожного движения. Может быть, пора взять пример с провинциальных дорожных служб?

Молодечненский район, поселок Тюрли. «Лежачий полицейский».

«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»-22

Всё, как надо. Значит, где-то не только внимательно читают правила, но и соблюдают их?
Правила пишутся не для того, чтобы они были, а для того, чтобы они выполнялись. А их незнание может быть чревато последствиями. Мы надеемся, что этот сюжет послужит поводом для устранения неточностей в правилах дорожного движения. 

# общество # Автомобили

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