«После переезда водитель должен достать из багажника лом и убрать с дороги «спящего полицейского»

В наших городах автовождение уже давно не учитывает «правила правой руки», а больше ориентируется на «предчувствия пятой точки». Герой сюжета программы «Добро пожаловаться» правила только изучает, но уже чувствует, что что-то в них не так. Попытаемся узнать, почему глубина знаний определяется не знанием правил, а количеством усвоенных исключений из правил. Они появились сразу после Первой мировой войны. Одним они спасают жизнь, другим отравляют её.

О них слагают легенды, анекдоты и афоризмы. Самый известный из которых, пожалуй: «И переехать приятно, и скорость регулирует». Автомобилисты уже догадались, что речь пойдёт о «лежачих полицейских» или, если говорить правильно, – об искусственной неровности.



Никита Стасевич:

Я обучаюсь в автошколе уже 2 месяца. Многое узнал и многое понял, но совсем недавно я был обескуражен, ведь «лежачие полицейские» – это не элемент дороги, а искусственная неровность.

И, по нашим правилам, подъезжая к такой неровности, водитель должен предпринять определённые действия.

99% водителей могут предположить, что перед «лежачим полицейским» необходимо снизить скорость и плавно переехать. В жизни, как правило, это так и происходит. Удивительно другое.

Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

Мы находимся на улице Якуба Коласа, практически в центре Минска.

Можете ли Вы поверить, что все водители, которые двигаются сейчас по улице, являются нарушителями?

Можно, конечно, предположить, что кто-то из них нетрезв, кто-то ездит без техосмотра, кто-то превысил скорость, но чтобы все? Поголовно? Неужели, такое возможно?

Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

Давайте попытаемся разобраться, чем же является, с точки зрения ПДД, искусственная неровность или, как её называют водители, «лежачий полицейский». Искусственная неровность является препятствием для дальнейшего движения транспортных средств и не входит в состав дороги. В правилах дорожного движения сказано: в случае обнаружения или создания на дороге препятствия, создающего опасность для движения, участники дорожного движения обязаны принять меры по его устранению, а при невозможности устранения – сообщить в милицию или дорожную службу.

То есть, если строго придерживаться буквы закона, в нашем случае, правил дорожного движения, то после переезда каждый водитель должен остановиться, достать из багажника лом или лопату, и убрать с дороги «спящего полицейского». Глупость, скажете Вы. Конечно. Но это – наши правила. И ведь кто-то их разрабатывал, составлял, утверждал.

Надеясь на то, что правила будут безукоснительно и точно соблюдаться участниками дорожного движения. Что же делать с данным казусом?



Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

Как же нужно поступить, чтобы привести всё в соответствие с требованиями правил дорожного движения? Очень просто.

Требуется внести искусственную неровность в состав элементов дороги и покрасить в соответствующие цвета. Увы, с цветами всё запутано не меньше, чем с определением, чем же является искусственная неровность на наших дорогах. В правилах дорожного движения есть пункты, которые строго определяют в какие цвета, и каким образом должны быть обозначены искусственные неровности.

Никита Стасевич:

Начал изучать правила дорожного движения и заметил, что в Минске, в большинстве случаев, искусственная неровность окрашена не в соответствии с принятыми стандартами. С чем это может быть связано?

Вопрос будущего водителя озадачивает не только его, но и многих других. Действительно, если есть нормативы, то кто и зачем их нарушает?

Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

В соответствии с требованиями правил дорожного движения, сама искусственная неровность должна быть покрашена в виде некой зебры, в чёрно-желтую полоску, а приближение к искусственной неровности – квадратики, которые перед ней есть – должны быть белого цвета. Как хорошо видно, всё покрашено не в те цвета.



Трудно сказать, с чем связано сие несоблюдение требований ПДД. С дефицитом белой краски, дальтонизмом или просто халатностью – мы не знаем. Но то, что в столице все искусственные неровности типа «лежачий полицейский» выкрашены не в те цвета и не так – это однозначно.

Впрочем, один правильный экземпляр «лежачего полицейского» в столице мы нашли. Несколько лет назад на переулке Клумова искусственная неровность действительно соответствовала принятым стандартам, однако сейчас дорожные службы решили пренебречь данными правилами.

Александр Коноплицкий, независимый автоэксперт:

Необходимо отметить, что вот такая покраска искусственных неровностей и приближения к ним свойственно только для города Минска. Нарушение требований правил дорожного движения в несоответствии цвета есть только в городе Минске.

Это не совсем так. Буквально несколько дней назад прокуратура Бреста и Госстандарт проверили искусственные неровности на 22 участках дорог. Ни один «лежачий полицейский» не соответствовал требованиям правил дорожного движения. Может быть, пора взять пример с провинциальных дорожных служб?

Молодечненский район, поселок Тюрли. «Лежачий полицейский».