«Может случиться термомеханический шок». О чём напоминают спасатели перед началом купального сезона?

Новости Беларуси. Спасательные службы Минска проверили подготовку пляжей к купальному сезону и соблюдение отдыхающими правил безопасности на воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Под особым контролем Цнянское и Заславское водохранилища, а также Дрозды. На пляжах сотрудники ОСВОД совместно с правоохранителями провели профилактические беседы с отдыхающими-нарушителями, устроили мастер-класс по оказанию первой помощи спасенным из воды, а также отработали действия в случае реальной нештатной ситуации. Спасатели еще раз напомнили минчанам о правилах безопасного поведения на воде. К слову, с начала 2021 года в столице утонули пять человек, двое пошли в воду в нетрезвом виде.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

Хочется напомнить жителям и гостям столицы о правилах поведения на воде. Не заплываем за буйки, не употребляем алкогольные напитки, не ныряем с трамплинов, мостов, обрывов, тарзанок, потому что много летальных исходов. Также не перегреваемся на солнце, потому что когда наше тело нагревается, а еще если мы употребим алкоголь, наши сосуды расширены и при входе в холодную воду они резко сужаются, от этого может случиться термомеханический шок, резкая остановка сердца. Так что давайте себя обезопасим и будем соблюдать такие элементарные правила. «К сожалению, вода не прощает ошибок». Начало лета и уже детские смерти. Как избежать трагедии?