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«Может случиться термомеханический шок». О чём напоминают спасатели перед началом купального сезона?

09 июня 2021 14:33
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Новости Беларуси. Спасательные службы Минска проверили подготовку пляжей к купальному сезону и соблюдение отдыхающими правил безопасности на воде, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Может случиться термомеханический шок». О чём напоминают спасатели перед началом купального сезона?-1

Под особым контролем Цнянское и Заславское водохранилища, а также Дрозды. На пляжах сотрудники ОСВОД совместно с правоохранителями провели профилактические беседы с отдыхающими-нарушителями, устроили мастер-класс по оказанию первой помощи спасенным из воды, а также отработали действия в случае реальной нештатной ситуации. Спасатели еще раз напомнили минчанам о правилах безопасного поведения на воде. К слову, с начала 2021 года в столице утонули пять человек, двое пошли в воду в нетрезвом виде.

«Может случиться термомеханический шок». О чём напоминают спасатели перед началом купального сезона?-4

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:
Хочется напомнить жителям и гостям столицы о правилах поведения на воде. Не заплываем за буйки, не употребляем алкогольные напитки, не ныряем с трамплинов, мостов, обрывов, тарзанок, потому что много летальных исходов. Также не перегреваемся на солнце, потому что когда наше тело нагревается, а еще если мы употребим алкоголь, наши сосуды расширены и при входе в холодную воду они резко сужаются, от этого может случиться термомеханический шок, резкая остановка сердца. Так что давайте себя обезопасим и будем соблюдать такие элементарные правила.

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«Может случиться термомеханический шок». О чём напоминают спасатели перед началом купального сезона?-7

Также для удобства людей с ограниченными возможностями на водохранилище Дрозды оборудуют инклюзивный пляж. Здесь будет купальня с пандусами и турникетами, место для переодевания инвалидов-колясочников, а также подъездная дорожка к воде, которую уже сделали.

# Отдых # общество # Дмитрий Храпков # Фотофакт

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