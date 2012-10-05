Республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников департамента охраны проходит в Минской области

Новости Беларуси. «На страже жизни и имущества». В Минской области проходит республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников департамента охраны. На четыре дня Центр повышения квалификации специалистов милицейского подразделения стал площадкой демонстрации приемов и навыков правоохранителей.

Соревнования по стрельбе из табельного оружия, техника владения приемами борьбы, преодоление полосы препятствий, состязания кинологов – всего более 80 конкурсантов участвовали в соревнованиях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.