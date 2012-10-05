В минском микрорайоне «Сухарево» ищут зловонное место после сообщения на форуме СТВ

Новости Беларуси. 5 августа на форуме СТВ пользователь moi_goro сообщил, что в Сухарево на пересечении улиц Мазурова и Скрипникова разносится тошнотворная вонь.



Корреспондент сайта СТВ выехал на место, чтобы определить причину зловония. Однако в тот день и в тот час, зловонный запах в этом месте отсутствовал. Тем не менее, жильцы домов, которые расположены возле теплиц агрокомбината «Ждановичи», утверждают, что плохой запах, действительно является проблемой района. И причина всех бед - теплицы.

На вопрос «Терпимо ли жить с таким воздухом» один житель улицы Скрипникова ответил так:

- Терпимо?! (с возмущением). Это как в комнате поставить унитаз и куда ветер подует, там и будет пахнуть.

Сергей Мончик, начальник по хозяйственной части и быту агрокомбината «Ждановичи»:

От теплиц ничего не может пахнуть. Я на них проработал три года и ни разу такого не встречал. У нас удобрение перемешивается в бочке и капельным путем подается вода. Капельный полив – это голландская технология. Я знаю, что у нас есть такие люди… они пишут и пишут.



Тишук Наталья Васильевна, заведующая отделением оценки риска отдела окружающей среды Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Агрокомбинат «Ждановичи» у нас проходит производственный контроль. Во Фрунзенском районе спокойная ситуация. Превышений не было. Здесь концентрация намного ниже установленных гигиенических нормативов.



Под подозрение жителей микрорайона «Сухарево» также попала 1-я минская птицефабрика в поселке Большевик и ферма АК «Ждановичи» в поселке Тарасово. Если внимательно посмотреть на карте расположение и подсчитать приблизительное расстояние, от Тарасово до Сухарево будет 9 км, а от Большевика – всех 310. Но вряд ли запах может распространяться на такие расстояния.



Так что же создает невыносимый запах? Может быть, канализация?

В администрации Фрунзенского района Минска Артем Лобко, начальник отдела городского хозяйства в ответ на запрос корреспондента СТВ, сообщил, что они отправили письмо в производство «Минскочиствод» УП «Минскводоканал» с просьбой проверки коллектора, илового отлива в Сухарево для возможного удаления засора.



Но в подшефной организации утверждают, что у них все в порядке.

Сергей Истерин, начальник сетевого района №2 производства «Минскочиствод» УП «Минскводоканал»:

Надо разбираться, в чем там дело. В микрорайоне «Сухарево» мы проверили все сети. Сети хозяйственно-бытовой канализации в технически исправном состоянии. Колодцы закрыты. Все в порядке.

Мы пообщались со строителями ветеринарной станции. Они говорят, что когда дует ветер, неприятный запах на улицы Мазурова и Скрипникова идет со стороны теплиц АК «Ждановичи».

Когда будет вонять, еще обследуем кварталы. Вблизи посмотрим зеленые зоны. Может, от болота воняет.



Кстати, в Администрации Фрунзенского района Минска о плохом запахе в «Сухарево» слышат впервые. Так что, уважаемые жители Сухарево, если хотите, чтобы в вашем микрорайоне было выявлено зловонное место, и плохой воздух не беспокоил, можете тоже писать письма, звонить и стучать. Желательно тогда, когда на вашей улице пахнет. Просто, чтобы помочь себе, нужно подсказать и напомнить о проблеме другим.



Автор: Оксана Семашко, ctv.by. Фото автора