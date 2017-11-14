Мохноногий сыч, занесенный в Красную книгу, поселился на Матусевича

Новости Беларуси. Сова в городской черте: в лесном массиве на улице Матусевича поселилось необычное пернатое – мохноногий сыч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Весит такая сова всего 80 граммов. Эта редкая птица занесена в Красную книгу Беларуси, потому местным жителям, которые проводят время на свежем воздухе в любимом парке, повезло. Кстати, сова не единственный обитатель в городском лесу.

Горожане:

Там обитают и белки, и совы даже есть. Мы с ребенком и подружкой с ребенком здесь постоянно гуляем.

Редкие птицы. Тут как-то даже соколы летали.

Сову я лично видал. Она сидела, дрозды ее гоняли. Тут у нас красиво.