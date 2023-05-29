Многие боятся представить жизнь в роскоши. Какие установки мешают разбогатеть?

С деньгами, как и со многим другим, действует принцип «подобное к подобному»: если это что-то плохое и ненужное, они не приходят, если нормальное и доступное – появляются. Их количество зависит от психологического состояния, готовности взять на себя ответственность и правильно ими распорядиться.

Тамара Давидович, психолог:

Когда человек говорит «я хочу много зарабатывать». Моделируем ситуацию: ты сегодня зарабатываешь столько, как ты это зарабатываешь? Точечные вопросы ставят человека в тупик. И я тогда понимаю, что это какая-то иллюзорная цифра и способ избежать своих желаний.

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Многие боятся денег, не могут позволить себе считать, что они могут жить в роскоши какой-то. Второй блок – это навязывание и воспитание еще с тех постсоветских времен, когда хорошо не жили, нечего и начинать.

За богатство придется платить чем-то другим. От этой фразы веет бабушкиными суевериями. Якобы если человек живет в достатке, то будет страдать от неразделенной любви или мучиться из-за неважного здоровья. Поэтому мы подсознательно боимся лишиться того, что нам дорого, обменяв на доход. Тамара Давидович:

Есть установки менталитета. И есть то, что в целом сложилось как наш личный опыт. Какие, например, могут быть противоречия? Например, я богатый тогда, когда я много трачу. Но при этом дедушка когда-то сказал, что надо быть жадным, надо больше накапливать. Будет ли это влиять на уровне предпринимателя или даже самозанятого? Да, безусловно.

Анастасия Шляпо:

Для того чтобы достичь этих своих целей, первое, что нужно сделать, – это избавиться от страха. Второе – человек должен быть рискованным, азартным. Мы должны понимать, что деньги – это всего лишь способ комфортного существования. Но это не все, вокруг чего завязан наш мир. Максимально успешные люди (бизнесмены с большими деньгами) зачастую работают не ради денег, а ради удовольствия, цели. Тактика экономить, чтобы умножить капитал, стара как мир. Она кажется разумной лишь на первый взгляд: чем больше мы концентрируемся на способах экономии, тем меньше задумываемся о том, как заработать.

Тамара Давидович:

Сделать конфликт проявленным, прочувствовать, когда возникают эти порывы, сфокусировать на этом свое внимание: что со мной происходит, почему я сейчас хочу яблоко, а покупаю грушу, которая дешевле на 20 копеек? В этот момент себя словить и осознать, что происходит; назвать; подумать, почему. И помогает мне это или отдаляет от той жизни, которой я хочу жить? Финансовая грамотность – это история про учет финансов, про планирование, работу с кредитами и инвестиционными инструментами, а также про правильное воспитание детей.