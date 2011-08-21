«Мисс Минск-2011». Кастинги и их закулисье

Однако жюри, которому, на первый взгляд, можно было бы позавидовать, пришлось не сладко. Ведь из самых красивых надо выбрать еще и самых талантливых. А таких, девушек, как известно, в белорусской столице очень много, о чем говорит и количество желающих попасть в счастливое число финалисток.
Место встречи изменить нельзя. Особенно если это место встречи самых красивых леди города. На неделе у Национальной школы красоты выстраивались толпы незамужних девушек от 18 до 25 и ростом от 170 см. Старт кастингов «Мисс Минск-2011» прогремел на всю столицу.
Сюда спешили, да еще как. Пропускали учебу, убегали с работы.
Екатерина Матусевич, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:
Я так спешила на кастинг, что попала в аварию, чуть не разбилась. Помяла крыло, двери не открываются. Я не знаю что делать.
Елена Строкина, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:
Специально для конкурса красоты я пошла в магазин и купила самые восхитительные туфли. Вот так. Берегитесь, соперницы!
Анна Радюк, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:
Руки трясутся, все трясется. В общем, очень сильно волнуюсь.
Самые важные дела ради кастингов откладывало на потом и жюри.
Нина Богданова, ведущая телеканала «СТВ», член жюри кастинга «Мисс Минск 2011»:
Я вообще переживаю. Там столько будет красавиц. Надо не ударить в грязь лицом. Вечернее платья не одевала, но решила идти не в джинсах и кроссовках, а хотя бы в каком-то платьишке и на каблуках.
А некоторые участницы кастингов с собой прихватили не только паспорт с минской регистрацией, купальник и туфли на высоком каблуке, но и группу поддержки.
Так, в этом плане на неделе все рекорды побила будущий экономист Наталья. Она явилась на кастинг в окружении мужского трио, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Наталья Свитенко, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:
Чтобы была поддержка, чтобы было легче.
Хоть лето и на исходе, зато в Национальной школе красоты купальный сезон в самом разгаре.
Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая телеканала «СТВ», член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:
Обычно я тут хожу, показываю купальники. А теперь я в жюри.
Первой, кто переоделся в купальник и поразил судей кастинга «Мисс Минск-2011», стала эффектная блондинка Кристина – студентка Нархоза.
«Двойное колесо» никого не оставило равнодушным.
Впрочем, самым популярным и беспроигрышным домашним заданием на «экзаменах красоты и творчества» стали танцы.
Как перед судьями…
….так и при участии самих судей.
Жару, конечно, давали и в закулисье.
Сергей Полещук, исполняющий обязанности директора Национальной школы красоты, член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:
Самые распространенные, конечно же, таланты – пение и танцы. Это приятно. Это развивает и дефиле.
На пути к финалу все средства хороши.
Девушки сразу поняли, что скромностью крепость не взять.
И раскрепостились.
Инна Тимофеева, художник-стилист Национальной школы красоты, член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:
Кроме красивых внешних данных еще очень важна подача. Та энергетика, которую она должна нести. Чтобы сразу чувствовалось, что девушка – королева, и она достойна короны.
Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома, член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:
Я всегда смотрю в глаза. Потому что это зеркало души. И та энергетика, которая исходит от участниц конкурса, – самый важный критерий. И конкурс красоты – это конкурс гармонии. Красота внешняя и красота внутренняя.
Не умеешь петь и танцевать – удиви импровизацией.
Так, строитель по профессии Елена специально для нашей съемочной группы устроила мастер-класс по возведению дома из собственных туфель.
Елена Русакова, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:
Так, кирпичик по кирпичику, складывается каждый из наших домов.
Впрочем, это был далеко не единственный мастер-класс на кастингах. С пользой развлекалось и жюри, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ведь владение искусством дефиле для публичных личностей лишним уж точно не будет.
Анастасия Гузель-Ганиева, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение», член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:
Кажется, что все так просто. А когда сам станешь, не знаешь куда ноги девать.
Анастасия Чучупалова, заведующая художественно-постановочной частью Национальной школы красоты, член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:
Любая профессия, пока с ней не столкнешься. Кажется очень простой. А когда сталкиваешься, оказывается, что очень тяжело.
На неделе прямо перед собою жюри кастингов «Мисс Минск-2011» увидело и немало подтверждений тому, что Беларусь – страна спортивная. И кто бы мог подумать, что о модельном бизнесе мечтают футболистки, волейболистки и баскетболистки?
А Александру, владеющую восточными единоборствами, определенно больше всех запомнил Иван Айплатов.
Он не устоял в прямом смысле этого слова.
Александра Корзан, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:
Я в шоке! Мне разрешили до него дотронуться и даже уронить на пол. Слегка.
Иван Айплатов, художник-стилист Национальной школы красоты, член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:
Я уже как Якубович. На него всегда что-то одевают. А на мне пробуют какие-то вещи: танцы, искусство спиритизма, восточные единоборства.
Красоты мало не бывает. На кастинги девушки приносили не только себя, но и свое искусство: и картины, и авторские украшения.
Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение», член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:
Конкурс «Мисс Минск-2011» привлекает всеобщее внимание, как и все конкурсы, в которых проявляют свои качества не только красавицы, но и лучшие представители Беларуси.
На прошлой неделе мы встречались с председателем Мингорисполкома Николаем Ладутько, и город принимает самое активное участие в организации финального шоу. Я вам скажу по секрету, что не только город, но и политики, бизнесмены, деятели культуры хотят попасть в состав жюри. Не просто посмотреть на красивых девушек, но и определять их судьбы.
Талант, яркая внешность, стройная фигура и высокие интеллектуальные способности.
В финал конкурса «Мисс Минск-2011» пройдут лишь лучшие из лучших. Их имена вы узнаете совсем скоро на нашем телеканале.