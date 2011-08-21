«Мисс Минск-2011». Кастинги и их закулисье

Телеканал «СТВ» на неделе отбирал претенденток на звание «Мисс-Минск 2011». В Национальной школе красоты с понедельника выстраивались длинные очереди молодых и стройных девушек, которые мечтают примерить корону победительницы.

Однако жюри, которому, на первый взгляд, можно было бы позавидовать, пришлось не сладко. Ведь из самых красивых надо выбрать еще и самых талантливых. А таких, девушек, как известно, в белорусской столице очень много, о чем говорит и количество желающих попасть в счастливое число финалисток.

Место встречи изменить нельзя. Особенно если это место встречи самых красивых леди города. На неделе у Национальной школы красоты выстраивались толпы незамужних девушек от 18 до 25 и ростом от 170 см. Старт кастингов «Мисс Минск-2011» прогремел на всю столицу.

Сюда спешили, да еще как. Пропускали учебу, убегали с работы.

Екатерина Матусевич, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:

Я так спешила на кастинг, что попала в аварию, чуть не разбилась. Помяла крыло, двери не открываются. Я не знаю что делать.

Елена Строкина, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:

Специально для конкурса красоты я пошла в магазин и купила самые восхитительные туфли. Вот так. Берегитесь, соперницы!

Анна Радюк, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:

Руки трясутся, все трясется. В общем, очень сильно волнуюсь.

Самые важные дела ради кастингов откладывало на потом и жюри.

Нина Богданова, ведущая телеканала «СТВ», член жюри кастинга «Мисс Минск 2011»:

Я вообще переживаю. Там столько будет красавиц. Надо не ударить в грязь лицом. Вечернее платья не одевала, но решила идти не в джинсах и кроссовках, а хотя бы в каком-то платьишке и на каблуках.

А некоторые участницы кастингов с собой прихватили не только паспорт с минской регистрацией, купальник и туфли на высоком каблуке, но и группу поддержки.

Так, в этом плане на неделе все рекорды побила будущий экономист Наталья. Она явилась на кастинг в окружении мужского трио, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Свитенко, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:

Чтобы была поддержка, чтобы было легче.

Хоть лето и на исходе, зато в Национальной школе красоты купальный сезон в самом разгаре.

Ирина Хануник-Ромбальская, ведущая телеканала «СТВ», член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:

Обычно я тут хожу, показываю купальники. А теперь я в жюри.

Первой, кто переоделся в купальник и поразил судей кастинга «Мисс Минск-2011», стала эффектная блондинка Кристина – студентка Нархоза.

«Двойное колесо» никого не оставило равнодушным.





Впрочем, самым популярным и беспроигрышным домашним заданием на «экзаменах красоты и творчества» стали танцы.

Как перед судьями…





….так и при участии самих судей.





Жару, конечно, давали и в закулисье.

Сергей Полещук, исполняющий обязанности директора Национальной школы красоты, член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:

Самые распространенные, конечно же, таланты – пение и танцы. Это приятно. Это развивает и дефиле.



На пути к финалу все средства хороши.

Девушки сразу поняли, что скромностью крепость не взять.

И раскрепостились.

Инна Тимофеева, художник-стилист Национальной школы красоты, член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:

Кроме красивых внешних данных еще очень важна подача. Та энергетика, которую она должна нести. Чтобы сразу чувствовалось, что девушка – королева, и она достойна короны.

Виталина Рудикова, начальник управления культуры Мингорисполкома, член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:

Я всегда смотрю в глаза. Потому что это зеркало души. И та энергетика, которая исходит от участниц конкурса, – самый важный критерий. И конкурс красоты – это конкурс гармонии. Красота внешняя и красота внутренняя.

Не умеешь петь и танцевать – удиви импровизацией.

Так, строитель по профессии Елена специально для нашей съемочной группы устроила мастер-класс по возведению дома из собственных туфель.

Елена Русакова, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:

Так, кирпичик по кирпичику, складывается каждый из наших домов.

Впрочем, это был далеко не единственный мастер-класс на кастингах. С пользой развлекалось и жюри, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ведь владение искусством дефиле для публичных личностей лишним уж точно не будет.

Анастасия Гузель-Ганиева, директор продюсерского центра ЗАО «Столичное телевидение», член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:

Кажется, что все так просто. А когда сам станешь, не знаешь куда ноги девать.

Анастасия Чучупалова, заведующая художественно-постановочной частью Национальной школы красоты, член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:

Любая профессия, пока с ней не столкнешься. Кажется очень простой. А когда сталкиваешься, оказывается, что очень тяжело.

На неделе прямо перед собою жюри кастингов «Мисс Минск-2011» увидело и немало подтверждений тому, что Беларусь – страна спортивная. И кто бы мог подумать, что о модельном бизнесе мечтают футболистки, волейболистки и баскетболистки?

А Александру, владеющую восточными единоборствами, определенно больше всех запомнил Иван Айплатов.

Он не устоял в прямом смысле этого слова.

Александра Корзан, участница кастинга «Мисс Минск-2011»:

Я в шоке! Мне разрешили до него дотронуться и даже уронить на пол. Слегка.

Иван Айплатов, художник-стилист Национальной школы красоты, член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:

Я уже как Якубович. На него всегда что-то одевают. А на мне пробуют какие-то вещи: танцы, искусство спиритизма, восточные единоборства.

Красоты мало не бывает. На кастинги девушки приносили не только себя, но и свое искусство: и картины, и авторские украшения.

Юрий Козиятко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение», член жюри кастинга «Мисс Минск-2011»:

Конкурс «Мисс Минск-2011» привлекает всеобщее внимание, как и все конкурсы, в которых проявляют свои качества не только красавицы, но и лучшие представители Беларуси.

На прошлой неделе мы встречались с председателем Мингорисполкома Николаем Ладутько, и город принимает самое активное участие в организации финального шоу. Я вам скажу по секрету, что не только город, но и политики, бизнесмены, деятели культуры хотят попасть в состав жюри. Не просто посмотреть на красивых девушек, но и определять их судьбы.

Талант, яркая внешность, стройная фигура и высокие интеллектуальные способности.

В финал конкурса «Мисс Минск-2011» пройдут лишь лучшие из лучших. Их имена вы узнаете совсем скоро на нашем телеканале.