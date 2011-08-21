Сергей Кизима: Санкции США – это смесь самодовольства, стремления отвлечь от своих проблем, продемонстрировать, что они еще что-то значат в этом мире

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает доктор политических наук Сергей Кизима.

Понятно, что любые погромы начинаются с первого камня, брошенного в витрину. На Ваш взгляд, не создалось ли впечатление, что и спецслужбы, и полиция Британии упустила шанс взять ситуацию в данном случае под контроль, чтобы потом довольно жесткими мерами не наводить порядок?

Сергей Кизима:

Мы видели совершенно растерянные силы по охране правопорядка. Действительно, они выглядели очень бледно в этой ситуации.

Конечно, в такой ситуации, когда полицейские не знают что делать, как делать, погладят их по голове за это, наградят или посадят, тяжело охранять правопорядок.

Поговорим о других темах. Самым заметным событием этой недели стал визит президента в Катар. Наше сотрудничество называется взаимовыгодным, о чем свидетельствуют многочисленные отклики в катарской прессе.

В чем же выгода этих взаимоотношений? Ведь географически мы располагаемся довольно далеко друг от друга. И, может, гипотетически – когда можно ожидать дивидендов от этого сотрудничества?

Сергей Кизима:

В сентябре 2008 года в этой студии я говорил, что скоро арабские инвесторы скоро разочаруются в инвестициях в ЕС и США, потому что это не очень надежные инвестиции. И события «арабской весны», последние события подтвердили это. А египетские, тунисские, ливийские инвесторы, которые вложили десятки миллиардов евро и долларов в страны Евросоюза и США, потеряли эти деньги. Их передали их политическим противникам. Исходя из каких-то капризов, причуд, изменений политической ситуации.

Конечно, в данный момент очень многие арабские инвесторы ищут надежное пристанище своим деньгам, они не хотят повторения ливийского или какого-нибудь другого арабского сценария. Они хотят надежности. И в этой ситуации мы находимся между Россией и Евросоюзом, мы находимся в центре Европы, у нас прекрасные транспортные коммуникации, у нас прекрасные возможности, мы недоинвестированы с точки зрения международного капитала. У нас надо строить самые современные гостиницы. Это прекрасный бизнес, приносящий доходы. Мы нуждаемся в логистических центрах. Как можно больше их нужно, чтобы они приносили нам прибыль. Это способ использовать свое транзитное положение между гигантскими экономическими центрами. Естественно, они видят возможности.

И отсюда очень простая логика: мы даем надежность, мы не собираемся каким-то образом негативно с этими активами обращаться (они понимают, что мы это гарантируем), мы не собираемся передавать эти деньги политическим противникам. Фактически, это надежные инвестиции в центре Европы.

На этой неделе в Москве стало известно, что цена на газ для Беларуси в следующем году будет снижена. Об этом заявили почти одновременно и российский президент, и премьер. Такого единодушия давно не наблюдалось. Как бы Вы прокомментировали это событие?

Сергей Кизима:

Логика достаточно очевидна: цена на газ в Беларуси подбирается к цене на газ в Украине. Но Украина не член Таможенного союза, она не член Союзного государства. Фактически, Украина пошла на реализацию интеграционных проектов с Европейским союзом. И возникает очень простой вопрос – все эти многочисленные членства Беларуси в различных интеграционных проектах с Российской Федерацией ничего не стоят? Цена на газ должна быть точно такой же, как для стран, которые вообще ничего общего не имеют с Российской Федерацией или не планируют иметь общего в будущем? Которые ориентируются на другие интеграционные центры.

Логика совершенна очевидна. Партнерство, затеваемое громадной страной с громадными экономическими, финансовыми, сырьевыми возможностями всегда каким-то образом должно позитивно отражаться на этих странах, которые тяготеют к данному центру интеграции. И готовы действительно на определенные действия по унификации Таможенного пространства, по Единому экономическому пространству, готовы совместно предпринимать военно-политические действия. Это общемировая практика. Если громадная страна хочет поощрять интеграционные процессы, она должна предоставить бонусы своим партнерам, которые готовы на эти интеграционные процессы идти.

На этой неделе США в очередной раз не удивили, продлив санкции против Беларуси. Причем, декларируя, что они никак не направлены против народа, США вводят их в отношении ряда предприятий, что, разумеется, как-то затрагивает тысячи и тысячи людей, которые на них работают.

Рассчитывать на понимание белорусами действий американской администрации не приходится. Так чего же Нои добиваются?

Сергей Кизима:

Это стандартная манера США – и отвлекать внимание от собственных проблем, на собственной территории, и доказать, что США все еще супердержава, которая может на другой стороне света каким-то образом воздействовать на какие-то процессы, доказать, что она не потерпит непокорности со стороны небольших государств, которым по статусу не положено реализовывать суверенные полномочия без контроля с точки зрения Вашингтона. Фактически, это смесь самодовольства, стремления отвлечь от своих проблем, стремления продемонстрировать, что США еще что-то значит в этом мире. Естественно, непокорных под одну линеечку каким-то образом подверстать.

Мы же тоже понимаем все эти вещи. К счастью, для нас все эти убытки минимальны. Но, естественно, эти убытки распространятся на всех граждан Республики Беларусь.