Каменный крест XVII века обнаружили в Витебском районе

Историкам удалось установить, что старинный крест, найденный в Витебском районе, предположительно относится к 30-40-м годам XVII века. Напомним, археологическую находку обнаружили рабочие водоканала во время прокладки траншеи – она оказалась ценным артефактом. Сотрудники организации аккуратно извлекли крест из земли и доставили в областной краеведческий музей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальную находку поместили в подвал ратуши, и специалисты сразу приступили к изучению старинной надписи, выбитой на кресте. Текст нанесен кириллицей на старобелорусском языке. Крест пролежал в земле около 400 лет, поэтому некоторые буквы сложно рассмотреть, однако специалистам все же удалось прочесть имя боярина Герасима Ушаковича-Коровки – этот род упоминается в документах XVI-XVII веков.

Валерий Шишанов, ученый секретарь Витебского областного краеведческого музея:

Под этим крестом был похоронен панцирный боярин, которому как раз принадлежали земли в окрестностях. И даже вот в фамилии у него также есть такое слово как Коровчинский. То есть вот эта деревня Коровка. Такое прибавление к фамилии было связано с этой деревней. Или наоборот – от фамилии произошло и название деревни. Минские исследователи смогли обнаружить сведения об этом человеке. И надеемся, что теперь это также привлечет внимание. Мы еще узнаем детали о его биографии.

На месте обнаружения ценного артефакта, вероятнее всего, установят памятный знак, а сам крест продолжат изучать специалисты – объект вызвал у них большой интерес. Известно не более десятка подобных крестов, установленных вне храмов. Сейчас артефакт стал частью экспозиции «Находки археологов» – посетители музея смогут увидеть его в ратушном подвале. Там же хранится старинная каменная плита, найденная археологами во время раскопок в Друцке в 2009 году.