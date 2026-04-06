Страстная Седмица: у православных начинаются самые строгие дни Великого поста
У православных верующих начинается Страстная Седмица – самый важный и строгий период Великого поста, посвященный воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Это время молитвы, размышления и подготовки к Пасхе, которая будет отмечаться 12 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В храмах по всей стране пройдут особые богослужения – Великий понедельник, вторник и среда, затем – дни, связанные с тайной вечерей, распятием и погребением. Кульминацией станет Великая суббота и ночное пасхальное богослужение. Священнослужители напоминают – Страстная Седмица – время внутренней тишины и добрых дел. Верующим предлагают уделить внимание молитве, примирению и помощи тем, кто нуждается в поддержке.
Протоиерей Александр Пронин, клирик Храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»:
Особый день – это, конечно, Великая пятница, когда мы вспоминаем распятие Христа на кресте, когда его ближайшие ученики сняли его со креста. И эти службы, конечно, наполнены такой скорбью, печалью, надеждой в то же время на то, что мы вместе со Христом будем праздновать радость его Святого Воскресения.
Пасха завершит Великий пост и станет главным праздником православного календаря.