Страстная Седмица: у православных начинаются самые строгие дни Великого поста

У православных верующих начинается Страстная Седмица – самый важный и строгий период Великого поста, посвященный воспоминаниям о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Это время молитвы, размышления и подготовки к Пасхе, которая будет отмечаться 12 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храмах по всей стране пройдут особые богослужения – Великий понедельник, вторник и среда, затем – дни, связанные с тайной вечерей, распятием и погребением. Кульминацией станет Великая суббота и ночное пасхальное богослужение. Священнослужители напоминают – Страстная Седмица – время внутренней тишины и добрых дел. Верующим предлагают уделить внимание молитве, примирению и помощи тем, кто нуждается в поддержке.