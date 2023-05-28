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Минской гимназии №35 присвоили имя Героя Советского Союза пограничника Евгения Мирковского

28 мая 2023 08:40
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Новости Беларуси. Молодое поколение не забывает тех, кто самоотверженно сражался за мир и независимость. Имя Героя Советского Союза Евгения Мирковского теперь носит столичная гимназия № 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минской гимназии №35 присвоили имя Героя Советского Союза пограничника Евгения Мирковского-1

В годы Великой Отечественной войны легендарный пограничник командовал разведывательной группой «Ходаки». После руководил партизанским отрядом имени Дзержинского. Под его командованием отряд пустил под откос десятки эшелонов с техникой и живой силой врага. Десятки раз партизаны находили и обрывали подземный кабель, прерывая связь между Берлином и штабом армий «Центр».  

Минской гимназии №35 присвоили имя Героя Советского Союза пограничника Евгения Мирковского-4

Наталья Пульмановская, директор гимназии № 35 Минска:
При поддержке погранкомитета было принято решение присвоить имя гимназии Евгения Ивановича Мирковского. Мы хотим увековечить память Евгения Ивановича в стенах нашей гимназии, поэтому разработали экспозицию имени Мирковского.  

Минской гимназии №35 присвоили имя Героя Советского Союза пограничника Евгения Мирковского-7

Уникальная методика работы в тылу противника, которую использовал Евгений Мирковский, до сих пор изучается спецслужбами Союзного государства.  

# Великая Отечественная война # общество # Евгений Мирковский # Наталья Пульмановская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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