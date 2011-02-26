«Минская лыжня» в Раубичах: более тысячи человек, команды госорганов, банковских организаций и вузов

«Раубичи» принимали гостей и участников «Минской лыжни», которая в этом году отметила 25-летний юбилей. В эстафете традиционно принял участие и Президент Александр Лукашенко. Общаясь на финише с журналистами, глава государства подчеркнул, что в стране достаточно построено крупных спортивных объектов и сейчас упор будет сделан на подготовку спортсменов и хорошую зарплату. Из официального спортивного за 25 лет «Минская лыжня» переросла в настоящий семейный зимний праздник. Тысячи гостей – и «стар», и «млад». Этот семейный подряд, к примеру, представляет Высший хозяйственный суд. Мама и папа – в забеге. И самый искренний болельщик – двухлетняя София. Роман Колбасов, судья Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, участник «Минской лыжни-2011»:

Это здорово, когда вся семья спортивная. Каждый год ждем массового праздника души. И занятие нашлось здесь каждому по вкусу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Кто не смог стать на лыжи, покорял ледяные горки на тюбингах и санках. Играл на призы в снежки, перетягивал канаты или просто прогуливался на лыжах. Благо, в пунктах проката позаботились, чтобы спортинвентаря хватило на всех.

Участница «Минской лыжни-2011»:

Поскольку мы были и в прошлые выходные, всю неделю ребенок меня терроризировал, что нужно обязательно ехать сюда. Когда на снежной трассе появился глава государства, болельщики встретили его аплодисментами. В свое время, поставив на лыжи весь госаппарат, Александр Лукашенко своим личным примером доказывает ежегодно: здоровье нации начинается с каждого.

На лыжах традиционно вместе с младшим сыном. Кстати, в его не по-детски смелом катании уже видна выучка высшего класса. Открыли гонку сборные высших учебных заведений. Это новинка лыжни. Провести молодежный забег предложил Президент. Нешуточная борьба завязалась уже с первых секунд. Но лидером к финишу пришла команда Белгосуниверситета во главе с его проректором.

Команде БГУ уступили Университет культуры и Академия МВД. У них – серебро и бронза. Марианна Щёткина, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Это праздник здоровья и духа, потому что сегодня мы общаемся с природой, и вместе с тем, конечно, занимаемся спортом, физкультурой.

Но самое главное, это, конечно, участие. Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Вы видите, сколько у нас в стране уделяется внимания спорту. И летним, и зимним видам. Среди чиновников тоже очень много людей, которые занимались даже профессионально. Потому что тот, кто закончил спортивную школу, 7-8 лет отзанимался, то, конечно. А кто-то, может, еще Училище олимпийского резерва прошел. Это серьезный уровень. И в этот раз желающих принять участие было столько, в том числе и среди чиновников, что пришлось соревнования разбить на два этапа. Первый состоялся недавно в Минске, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Вглядываясь в лица, знакомые всем с телеэкрана, зрители с нетерпением ожидали заезда чиновников. Где как ни здесь руководители всех уровней и не просто без галстуков, а на лыжах и с целыми семьями. Традиционно на эстафеты, 4 по 2,5 километра, вышли спортдружины Президента, Министерств и ведомств. Звездный квартет – Александр Ионенков, Сергей Булыгин, Людмила Ананько и Александр Лукашенко, взяли лидерство уже на старте, дав фору соперникам чуть ли ни в два десятка метров. За ними уверенно шли представители погранкомитета, Министерства внутренних дел. Но еще секунды – и в борьбу за серебро и бронзу подключились дружины Службы безопасности Президента, Министерства обороны и МЧС. Но решилось все на четвертом забеге. Золотой президентский квартет шанса соперникам не оставил.

Серебро в итоге досталось Службе безопасности Президента, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Бронза – Министерству обороны. Но борьба и в других группах была не менее интересной. Глава государства внимательно следил за лыжней, переживая за каждого. Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь:

Праздник хороший, трасса хорошая.

Все, что надо было от государства, мы сделали. Даже с запасом. Поэтому приняли решение, что в ближайшее время гигантских спортивных сооружений мы строить не будем. Нам хватает. Надо эти заполнять хорошими специалистами. Даже покупать их.

У нас все есть. Для тех школ, которые у нас в советские времена были развиты. Даже фристайл построили мирового уровня. Первое-второе-третье место занимает склон в мире. Занимайтесь только, ведите детишек.

Вот на это особый упор мы будем делать. На подготовку спортсменов и хорошую зарплату хорошим тренерам.

Но и спрос будет жестокий. Есть кому отвечать, есть средства для того, чтобы растить спортсменов и платить хорошим тренерам, и прекрасные объекты. Настоящие состязания в скорости и спортивной силе. В группе «Б» первое место досталось команде Мингорисполкома, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Второе – Генеральной прокуратуре. Третье – Управделами Президента. Владимир Колтович, заместитель председателя Мингорисполкома:

Ощущения тоже отличные, хочется, чтобы такие соревнования проводились почаще, тем более что зима у нас выдалась замечательная. Следующие соревнования летом. Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Более 16% населения города Минска регулярно занимается физической культурой.

А сейчас цель – чтобы это количество людей от года к году увеличивалось.



Григорий Василевич на лыжне уже десяток лет. Сегодня, говорит, даже солнце помогало на трассе. Не соревнования, а чистый отдых.

Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь:

Для тех, кто работает в кабинетах, такие встряски нужны. Безусловно, надо хоть чуть-чуть готовиться. Я думаю, что многие, кто сегодня участвовал, поддерживали себя хотя бы в минимальном плане.

Виталий Бусько, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Так тренировались. Все свободное время посвящали тренировкам. Поэтому есть надежда на успех. Там где Парламент – там успех. Спортивный праздник – это как раз тот случай, когда на старте все равны – и прокурор, и министр, и депутат. В группе «С» лучшими стали команды Минобразования, БФСО «Динамо» и Министерство здравоохранения.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

В наше время было так, что даже и в плащах бегали. Потому что и дождь был, и каша. Поэтому с каждым днем популярность этой лыжни становится все выше и выше.

Я думаю, она никогда не закроется и будет существовать всю жизнь. Сил участникам придавали зрители. Самой активной была молодежь, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но от накала страстей не болеть во весь голос не могли и известные люди страны. Болел сразу за три команды в этот раз и Александр Радьков. Само собой, за дружину Александра Лукашенко, а еще за Администрацию Президента и Минобразования.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Я всегда говорил спортсменам, чтобы попробовали достать Президента на лыжне. Непросто это все. Поэтому тренируйтесь, добивайтесь результатов. В этом году все оценили и насыщенную шоу-программу. С народными коллективами в гармонии были и различные конкурсы. Их отлично дополняли десятки точек питания. И шашлыки, и настоящая солдатская каша. Правда, в этот раз не из гречки. В ход пошла перловая. Солдат:

Каша очень вкусная, с мясом.



Вне конкурса на склонах «Раубич» свое мастерство оттачивали и фристайлисты, и «саночники», и отличить было сложно, кто из них любитель, а кто профессионал. Хотя совсем рядом проходил и этап кубка Европы по фристайлу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».