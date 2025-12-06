Жаркая вечеринка на льду? Да! Узнали, какую программу готовит мобильный каток на новогоднюю ночь

В центре столицы свои двери вновь распахнул знаменитый ледовый каток. Белоснежный глянец сияет как никогда. Музыкальное сопровождение тоже великолепное. Мелодии заряжают позитивом и погружают в атмосферу зимних праздников. В здоровом теле – здоровый дух. Фигурное катание на свежем воздухе – отличная фитнес-тренировка. В декабре минчане с удовольствием приобщаются к активному образу жизни. Мобильный каток работает ежедневно с 10 утра до полуночи, рассказали в программе «Новое утро» на «РТР-Беларусь».

Алексей Скачков, инструктор по катанию на коньках:

Возраст наших посетителей разный: от малышей и за 70 лет, кто по абонементам ходит. У нас приходил мужчина уже с седыми бровями. За 70 далеко, но шикарно катается в свои годы. Так, в распоряжении посетителей 45 минут для веселых покатушек. Можно кружиться на льду самостоятельно или в дуэте с профессионалом. Тем, кто хочет освоить новые элементы, поможет опытный тренер. В учебной программе знаменитые фонарики, змейки и даже езда спиной вперед. Приглашаем на мастер-класс!

Василий Дегтярев, директор мобильного катка:

Каток считается хоть и уличным, но здесь достаточно комфортно в минусовую даже погоду, потому что он по кругу защищен ветрозащитными стеклами. Готовимся уже к новогоднему потихонечку настроению. Мы здесь с партнерами, с помощью которых будет проходить массовое катание, будем готовить новогоднюю определенную программу. Будут устраиваться мастер-классы для детей по производству пряников, конфет.