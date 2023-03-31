Минобразования РБ утвердило график ЦТ на 2023 год

Согласно установленному документу Национального правового интернет-портала Республики Беларусь, испытания школьники будут сдавать с четырнадцатого июня по шестнадцатого июля. Время начала сдачи централизованного тестирования по всем предметам одинаковое – 11:00.

Языки, как всегда, будут сдаваться первыми (белорусский – 14 июня, русский – 16-го). Дальше пройдет обществоведение – 18 июня. Абитуриенты смогут сдать математику 20-го числа этого же месяца, а через два дня начнется биология. 24 июня будет проводиться ЦТ по иностранным языкам (это могут быть английский, немецкий, китайский, французский и испанский).

26 июня пройдет химия, 28-го – физика. Через два дня школьники смогут сдать историю Беларуси. Завершающими предметами станут география и всемирная история. Централизованное тестирование по этим предметам пройдет 2 и 4 июля.

Абитуриентам начнут выдавать сертификаты с результатами испытаний с 14 июля.