Белорусские вузы опубликовали планы приёма на 2023 год

Высшие учебные заведения РБ опубликовали информацию о планах приема на текущий год, сообщает Минобразования Беларуси.

В БГУ для получения общего высшего и спецобразования на бюджет и дневную форму обучения будут зачислены 2 114 человек. На заочную – 150 студентов. На платную дневную форму обучения выделено 1 574 места, на заочную – 507.

В БГУИР в 2023 году будет зачислено 2 299 студентов. Из этого числа 1 270 мест рассчитаны на бюджет, 1 729 – на платное обучение. На дневную форму обучения 2 219 человек (1 210 бюджет, в том числе 105 на военный факультет). На заочную – 690 (бюджетных мест 60). На платное и дистанционное обучение будет принято 90 студентов.

БГПУ на дневную форму обучения за счет средств республиканского бюджета примет 890 студентов, на платную – 395. На заочную форму обучения на бюджет зачислят 275 человек, на платную – 570.