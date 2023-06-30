Минобороны: в Беларуси на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 «Триумф»

В Беларуси с пятницы, 30 июня, повышена эффективность средств противовоздушной обороны. На боевое дежурство заступило подразделение, на вооружении которого находятся ЗРК С-400 «Триумф», информирует оборонное ведомство страны.

Знаковый день не только для дивизиона, но и для ВВС и войск ВПО Беларуси, отметил командующий Вооруженными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович. По его словам, в столь напряженной до предела военно-политической обстановке, которая наблюдается вокруг нашей страны, сейчас крайне важно быть во всеоружии. Личный состав обучен, техника освоена, навыки отработаны. Дивизион готов выполнять задачи, которые стоят перед ПВО, сказал Лукьянович.