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Минобороны: в Беларуси на боевое дежурство заступил очередной дивизион С-400 «Триумф»

30 июня 2023 09:54
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В Беларуси с пятницы, 30 июня, повышена эффективность средств противовоздушной обороны. На боевое дежурство заступило подразделение, на вооружении которого находятся ЗРК С-400 «Триумф», информирует оборонное ведомство страны. 

Знаковый день не только для дивизиона, но и для ВВС и войск ВПО Беларуси, отметил командующий Вооруженными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Андрей Лукьянович. По его словам, в столь напряженной до предела военно-политической обстановке, которая наблюдается вокруг нашей страны, сейчас крайне важно быть во всеоружии. Личный состав обучен, техника освоена, навыки отработаны. Дивизион готов выполнять задачи, которые стоят перед ПВО, сказал Лукьянович. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Лукьянович

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