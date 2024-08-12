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Минобороны привело в готовность одно из механизированных соединений

12 августа 2024 06:50
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Во исполнение указаний главнокомандующего подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны привело в готовность одно из механизированных соединений-1

Идет погрузка военной техники на железнодорожный транспорт. Затем военнослужащие приступят к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы.

Как напомнили в Минобороны, ранее главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях. Это сделано для реагирования на любые возможные провокации.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество

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