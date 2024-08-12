Минобороны привело в готовность одно из механизированных соединений

Байкеры мешают всем? Разбираемся, кто мешает горожанам спать и что по этому поводу написано в законе

Они не стесняются гонять на повышенных тонах, что бьет и по ушам, и по нервам тех, кто явно больше гонщиков ценит редкие минуты тишины и покоя. Игнорировать любителей ночных покатушек практически невозможно.