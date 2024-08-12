Минобороны привело в готовность одно из механизированных соединений

Во исполнение указаний главнокомандующего подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во исполнение указаний главнокомандующего подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идет погрузка военной техники на железнодорожный транспорт. Затем военнослужащие приступят к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы.
Как напомнили в Минобороны, ранее главнокомандующий Вооруженными Силами отдал указания на усиление группировки войск на гомельском и мозырском тактических направлениях. Это сделано для реагирования на любые возможные провокации.