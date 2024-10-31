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Министр обороны Беларуси встретился с генеральным секретарём ОДКБ

31 октября 2024 08:27
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Двусторонняя встреча министра обороны и генерального секретаря ОДКБ прошла накануне в Минске. Глава военного ведомства ознакомил Имангали Тасмагамбетова с текущей военно-политической обстановкой в восточноевропейском регионе коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр обороны Беларуси встретился с генеральным секретарём ОДКБ-2

Стороны обсудили основные сферы сотрудничества на площадке Организации в этом году, а также возможные направления дальнейшего взаимодействия. 

Что касается деятельности нашей страны в Организации, Виктор Хренин отметил, что основное внимание будет сосредоточено на подготовке и проведении на территории Беларуси в сентябре 2025 года совместных учений ОДКБ, а также выполнении положений стратегии коллективной безопасности. 

Стороны подтвердили готовность к дальнейшему сотрудничеству, направленному на развитие военной составляющей Организации.

# ОДКБ # Виктор Хренин

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