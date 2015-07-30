Минчане жалуются на коммунальщиков, что те замуровывают котов в подвале их дома

Их было девять. Они делили между собой кров и последнюю крошку хлеба. Они ели из одной посуды и спали, тесно прижавшись друг к другу, они любили. И невзгоды, и неурядицы переживали вместе. А потом они стали уходить навсегда в вечный мир покоя. И когда их осталось трое, человеческое равнодушие дрогнуло.

Ирина Иванченкова:

Почему их осталось трое? Потому что их постоянно замуровывали. Люди постоянно отгибали панели, прорезали окошко. Это заваривалось все по-новому, и коты оставались в подвале. То есть коты два-три дня, пока их не спасут, были в подвале.

Подвал, ставший последним прибежищем несчастных котов, находится в столичном доме № 125 по улице Плеханова. Призраки животных вряд ли появляются здесь. И, скорее всего, не тревожат во сне тех, кто обрек их на мучительную голодную смерть.

Кому же «наши верные друзья» перешли дорогу? Кто осмелился отнять жизнь у безобидных животных. И главный вопрос: зачем? Ответы банальны: в смерти повинны сотрудники ЖЭС № 45, которые намертво заварили окошки подвалов решетками.

Нелли Шункевич:

Я часто вижу, как эти котики смотрят из замурованных подвалов. Мы однажды даже выпустили кота, разбили стекло. На нас подали в суд и еще оштрафовали. За то, что мы выпустили котика.

Справедливости ради заметим, что так называемое заточение оказалось добровольным. Да, окошки подвалов действительно заварены. Но вот дверь в цокольное помещение открывается несколько раз в день, потому что здесь находится подсобка дворников. У коммунальщиков своя правда.

Евгений Заборовский, директор КУП «ЖЭУ №45»:

Ни одного вентиляционного продуха не было просто заварено. Мои работники выгоняют всех животных, которые там есть, стуком по трубам. И после этого проводится заваривание. С нашей стороны животных никто не бил, не бьет и бить не собирается. Пожалуйста, мы их выгнали на улицу — вы их можете забрать.

Увы, сердобольные граждане, с удовольствием рассказывающие на камеру о зверствах коммунальщиков, как правило, готовы проявлять свое милосердие только на словах. Желающих забрать животных домой не нашлось. Пожалеть — да. Покормить объедками со стола — да. Приютить — нет.

Благородные позывы граждан понятны — животных жалко. Но как быть коммунальщикам? Как им реагировать на жалобы отдельных жильцов о том, что в подвале полно блох и мешает неприятный запах. По правилам, инструкциям и нормативам технические помещения предназначены только для узлов важных коммуникаций и животных там быть не должно.

Замкнутый круг: люди кормят животных, те размножаются, а в итоге все замыкается на коммунальных службах. Директор ЖЭСа уверяет, что, прежде чем заваривать окошки, сотрудники всех животных выгнали из подвала. Выходит, что не всех. Но разве заглянешь в каждый уголок, за каждую трубу. Получается милосердие за чужой счет. Если кому-то искренне жаль бездомного кота или собаку, почему бы не накормить животное дома, а еще лучше оставить его жить у себя?! Ведь мы в ответе за тех, кого приручаем.