МИД объявил конкурс эссе для студентов «Хочу быть дипломатом»

Там объявлен конкурс эссе для студентов. Его хештег: «Хочу быть дипломатом». Жюри необходимо представить три страницы печатного текста (можно меньше) на заданную тему. Победителям и лауреатам дадут возможность пройти практику в МИД и пригласят на ежегодный семинар-практикум для молодых дипломатов. Лучшим также вручат ценные призы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!