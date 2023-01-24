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МИД объявил конкурс эссе для студентов «Хочу быть дипломатом»

24 января 2023 06:10
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Новости Беларуси. Стать частью белорусской дипломатической семьи предлагает МИД нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МИД объявил конкурс эссе для студентов «Хочу быть дипломатом»-1

Там объявлен конкурс эссе для студентов. Его хештег: «Хочу быть дипломатом». Жюри необходимо представить три страницы печатного текста (можно меньше) на заданную тему. Победителям и лауреатам дадут возможность пройти практику в МИД и пригласят на ежегодный семинар-практикум для молодых дипломатов. Лучшим также вручат ценные призы.  

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# МИД Беларуси # общество # Фотофакт

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