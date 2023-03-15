Международный круглый стол прошёл в Минске. Говорили о сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма

Новости Беларуси. Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Роль молодежи в развитии государства 15 марта обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сохранение исторической памяти и воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Роль молодежи в развитии государства 15 марта обсудили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Студенты, преподаватели, общественные деятели и журналисты – почти полтысячи участников. В режиме онлайн к дискуссии присоединились эксперты из России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Идеи высказывались самые различные. Главные касались сохранения духовных ценностей и исторической правды. Акцент сделали на взаимодействии органов власти и молодежи для сотрудничества в реализации совместных проектов.
Яна Тяшкевич, инженер ОАО «Трест № 15 «Спецстрой»:
Молодежи небезразлично развитие страны. Создается много проектов, прорабатывается много вопросов, в том числе идеологической и политической направленности.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Диалог состоялся. И сегодня молодые люди говорили не просто ради того, чтобы сказать, а каждое слово было от души, от сердца. Я видела в глазах сегодня каждого молодого человека, который присутствовал в зале, – в первую очередь это действительно ответственность за свою Родину, в первую очередь за свою страну, за свою семью. За то, насколько сегодня нужно не просто сохранить историческую правду, не просто сохранить белорусские традиции, а продолжить, достойно продолжить дело наших предков.
Также в торжественной обстановке юные минчане, которым исполнилось 14 лет, получили первые в жизни паспорта. Им вручили и символичные подарки – государственный флаг и экземпляр Конституции.
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