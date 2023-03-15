Международный круглый стол прошёл в Минске. Говорили о сохранении исторической памяти и воспитании патриотизма

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Диалог состоялся. И сегодня молодые люди говорили не просто ради того, чтобы сказать, а каждое слово было от души, от сердца. Я видела в глазах сегодня каждого молодого человека, который присутствовал в зале, – в первую очередь это действительно ответственность за свою Родину, в первую очередь за свою страну, за свою семью. За то, насколько сегодня нужно не просто сохранить историческую правду, не просто сохранить белорусские традиции, а продолжить, достойно продолжить дело наших предков.