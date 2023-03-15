Прошёл блокаду и эвакуировал 25 раненых солдат под обстрелом. Каким был боевой путь Ивана Бородёнка?

В Год мира и созидания в преддверии победного мая наш телеканал продолжает знакомить телезрителей с теми, кто ценой своей жизни вносил непосильный вклад в приближение великого дня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все вместе и каждый по отдельности герои проекта освобождали землю от коричневой чумы. Мы – потомки победителей – не вправе забывать подвиги тех, кто знает цену миру и спокойствию. Ради будущего мы вновь вспоминаем прошлое в рубрике «На всю оставшуюся жизнь».

Николай Зарубицкий:

У меня дедушка Бороденок Иван Минович 1912 года рождения, уроженец Лепельщины из деревни Затеклясье, с 1939 года пошел на службу в армию и прошел финскую войну, был в блокаде Ленинграда, где получил медаль за оборону Ленинграда. В 1945 году получил под городом Оттава орден Красной Звезды, медаль в 1945-м за освобождение Германии, орден Великой Отечественной войны. И это все заслуги моего дедушки.

Заслуги дедушки, заслуги всех защитников Родины, заслуги тех, кто освобождал нашу землю от фашизма. Бороденок Иван Минович был в строю под обстрелами и опасностью долгих 7 лет. От Советско-финской войны (или, как ее еще называли, зимней) до Берлина. География боевого пути простого парня из белорусской глубинки широка. Не имеет границ и его желание увидеть мирной, освобожденной от коричневой чумы землю, что подарила жизнь. И это желание объединяло, сближало и приближало к Победе советский народ.

Николай Зарубицкий:

Они сражались за свою Родину, они сражались за свои семьи. Просто было столько у людей горя, столько было смертей нашего белорусского, советского народов. Они все это видели, они видели истину врага. И они шли до последнего, знали, что надо его побеждать. Если они его победят, все будет хорошо. И была Победа.

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. И был всенародный праздник, и были награды героям, осталась и память о том, за какие поступки все вместе и каждый по отдельности получали ордена и медали. В коллекции боевых наград Бороденка Ивана Миновича особое место занимает медаль «За оборону Ленинграда».

Медаль «За оборону Ленинграда» – государственная награда СССР для награждения защитников города Ленинград. Одна из первых советских медалей военного времени. Всего награждено приблизительно 1 миллион 470 тысяч человек.

Николай Зарубицкий:

Она ему выдана одной из самых первых медалей, в первом порядке. И я очень горжусь, что мой дедушка был на защите города Ленинград, что он достойно выдержал этот путь, окружение, блокаду. Большая ему честь. Честь и вечная память за геройский поступок, который нашел свое отражение в ордене Красной Звезды.

В наступательном бою 1945 года на территории Германии, двигаясь в боевых порядках пехоты, несмотря на огненное воздействие противника, санинструктор Бороденок Иван Минович умело организовал эвакуацию с поля боя 25 раненых бойцов и офицеров. Выносил вместе с их оружием. Самостоятельно оказал им медицинскую помощь, благодаря чему они остались живы. За мужество и храбрость представлен к правительственной награде.

Награду вручали за выдающиеся заслуги в обороне СССР как в военное, так и в мирное время, а также за заслуги в обеспечении государственной безопасности. В период ВОВ орденом Красной Звезды было произведено более 2 миллионов 860 тысяч награждений.

Николай Зарубицкий:

Для меня, конечно, награды дедушкины это очень важно. Потому что иметь награды с того времени за те подвиги, которые он совершил, я представляю, чего моему дедушке это стоило. Пережить 7 лет военных действий – это очень тяжело было. И он еще и ударник труда потом. То поколение, я просто удивляюсь, как оно трудилось, в каких условиях жило, как они это все переживали. И парадокс в том, что они были всегда счастливы потом. После Победы они все были счастливы. Не радоваться Победе – самой заветной советской мечте – было невозможно. Наверное, поэтому праздник 9 Мая у каждого, кто прошел этот путь, – самый главный день. День, который навсегда остался в их сердцах листками отрывного календаря.

Николай Зарубицкий:

Для него это был самый святой праздник, который был. Я у него спрашивал. Для меня молодого как внука были Новый год, день рождения. А он сказал: нет, праздник самый святой – 9 Мая. Он брился, одевался, наглаживался и шел туда, просто в те годы, в 80 лет, как молодой. Я бы хотел, конечно, сказать: низкий поклон. Большое спасибо, что выстояли и дошли до конца, и победили этого врага – фашистов. Спасибо большое! Спасибо и за еще одну бесценную награду, которая грела сердце отважного парня из белорусской глубинки.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» – самые главные слова в одной награде. В верхней части медали надпись «Наше дело правое», в нижней – «Мы победили».