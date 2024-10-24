Международный форум «Беларусь молочная» проходит в Минске

Инновационные решения в переработке молока, новые технологии производства ингредиентов и диверсификация экспорта. В Минске проходит 10-й юбилейный международный форум «Беларусь молочная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инновационные решения в переработке молока, новые технологии производства ингредиентов и диверсификация экспорта. В Минске проходит 10-й юбилейный международный форум «Беларусь молочная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем участвуют более 400 представителей не только из Беларуси, но и России, Турции, Сингапура и Индонезии. На протяжении двух дней руководители, эксперты, поставщики решений и ученые обсудят наиболее актуальные вызовы и проблемы молочного рынка. В Год качества особое внимание безопасности сырья и готовой продукции, инновациям и экспорту.
Сегодня наша молочка востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Наращиваются поставки в регионы России, Китая и Африки.
Людмила Маницкая, председатель совета директоров Молочного союза России:
По импорту Республика Беларусь составляет 94 % в России. Это достаточно много. Когда хорошее сырье, естественно, тогда качественная продукция. Сырье выше гораздо по качеству, чем в Российской Федерации.
Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Безусловно, задачи поставлены по расширению экспорта, по его наращиванию, по увеличению количества стран экспортируемых, по расширению ассортимента молочной продукции, которую мы поставляем. Наши перерабатывающие предприятия работают с наукой, увеличивая сроки годности нашего продукта. Как одно из направлений – начало использования жестебанки для детского питания.
Внимание на международном форуме уделят обсуждению мировых и локальных потребительских трендов, глобальных изменений демографии и потребительского поведения. Запланирован ряд встреч и круглых столов. Впервые открылся «сырный шоурум», где организована дегустация сыров европейского, турецкого, российского и, конечно же, белорусского производства.