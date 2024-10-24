Международный форум «Беларусь молочная» проходит в Минске

Инновационные решения в переработке молока, новые технологии производства ингредиентов и диверсификация экспорта. В Минске проходит 10-й юбилейный международный форум «Беларусь молочная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем участвуют более 400 представителей не только из Беларуси, но и России, Турции, Сингапура и Индонезии. На протяжении двух дней руководители, эксперты, поставщики решений и ученые обсудят наиболее актуальные вызовы и проблемы молочного рынка. В Год качества особое внимание безопасности сырья и готовой продукции, инновациям и экспорту.

Сегодня наша молочка востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Наращиваются поставки в регионы России, Китая и Африки.