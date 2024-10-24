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Международный форум «Беларусь молочная» проходит в Минске

24 октября 2024 08:33
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Инновационные решения в переработке молока, новые технологии производства ингредиентов и диверсификация экспорта. В Минске проходит 10-й юбилейный международный форум «Беларусь молочная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный форум «Беларусь молочная» проходит в Минске-2

В нем участвуют более 400 представителей не только из Беларуси, но и России, Турции, Сингапура и Индонезии. На протяжении двух дней руководители, эксперты, поставщики решений и ученые обсудят наиболее актуальные вызовы и проблемы молочного рынка. В Год качества особое внимание безопасности сырья и готовой продукции, инновациям и экспорту. 

Сегодня наша молочка востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Наращиваются поставки в регионы России, Китая и Африки. 

Международный форум «Беларусь молочная» проходит в Минске-4

Людмила Маницкая, председатель совета директоров Молочного союза России:
По импорту Республика Беларусь составляет 94 % в России. Это достаточно много. Когда хорошее сырье, естественно, тогда качественная продукция. Сырье выше гораздо по качеству, чем в Российской Федерации.

Международный форум «Беларусь молочная» проходит в Минске-6

Вадим Шагойко, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Безусловно, задачи поставлены по расширению экспорта, по его наращиванию, по увеличению количества стран экспортируемых, по расширению ассортимента молочной продукции, которую мы поставляем. Наши перерабатывающие предприятия работают с наукой, увеличивая сроки годности нашего продукта. Как одно из направлений – начало использования жестебанки для детского питания.

Международный форум «Беларусь молочная» проходит в Минске-8

Внимание на международном форуме уделят обсуждению мировых и локальных потребительских трендов, глобальных изменений демографии и потребительского поведения. Запланирован ряд встреч и круглых столов. Впервые открылся «сырный шоурум», где организована дегустация сыров европейского, турецкого, российского и, конечно же, белорусского производства.

# Продукты питания # Год качества

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