Международная выставка PRODEXPO проходит в Минске

От Азербайджана до Шри-Ланки. Выставка PRODEXPO объединит более 160 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году международный специализированный форум юбилейный, 30-й по счету. Оптовая выставка-ярмарка прежде всего презентует пищевую промышленность нашей страны. В целом список участников ощутимо расширился, свою продукцию представят Вьетнам, Азербайджан, Казахстан, Шри-Ланка, Индия, Россия. Последнюю представляют 13 регионов.

12 ноября состоится торжественное открытие. Следующие два дня посвящены деловой программе и переговорам с торговыми сетями Беларуси и других стран. Главная задача – показать свой потенциал и заключить контракты. Для посетителей подготовлены конкурсы, чемпионаты, будет работать выставка меда, пройдут семинары по маркетингу и презентации, посвященные здоровому питанию.