Сколько интернет-ресурсов признаны экстремистскими в Беларуси? Ответили в МВД

Профилактика исторической амнезии. Почему до сих пор в Беларуси звучат приговоры по делу о геноциде? Кто пытается переписать историю и поощряет идеи национализма? И как правда зашита в белорусский генетический код? На площадке ток-шоу «По существу» собрались компетентные эксперты.

Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Беларуси:

Сегодня Министерством внутренних дел отмечается незначительный рост таких правонарушений и преступлений. Но это говорит прежде всего о принципиальной позиции Министерства внутренних дел по профилактике, выявлению и наказанию такого рода правонарушителей и преступников. Если говорить о цифрах, на сегодняшний день по материалам Министерства внутренних дел судами принято решение о признании экстремистскими материалами, информация, содержащаяся в 97 интернет-ресурсах. 62 интернет-ресурса мы полностью запретили, запретили к ним доступ, и 6 объединений наших граждан были признаны экстремистскими формированиями. Но это цифры. Плюс к этому необходимо отметить гражданскую позицию наших белорусов, которые по субъективным либо объективным причинам, возможно, становятся участниками экстремистской деятельности, либо становятся свидетелями этой экстремистской деятельности. Они незамедлительно сообщают в органы внутренних дел. И это замечательно.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я так понимаю, что в основном то, что происходит, происходит в сети? Антон Санкевич:

Совершенно верно. Кирилл Казаков:

Смотрите, можно вернуться на год назад, ситуация в Могилеве с девочками, которые не очень хорошо отреагировали на салют. Эта история показала, что девочки-то по большому счету совершили глупость. Так вот, из того количества преступлений, которые совершаются, сколько из глупостей, сколько, например, реально преднамеренно? Опять же, Могилев. Вспомним о том, что парень, который в сети вел и прославлял фактически Адольфа Гитлера, Третий Рейх и все остальное. Сколько таких вот глупостей, с которыми мы можем бороться наказанием через родителей, и реально, которым снесло башню, потому что они считают, что мы бы сейчас пиво баварское пили?