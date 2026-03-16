Сколько интернет-ресурсов признаны экстремистскими в Беларуси? Ответили в МВД
Профилактика исторической амнезии. Почему до сих пор в Беларуси звучат приговоры по делу о геноциде? Кто пытается переписать историю и поощряет идеи национализма? И как правда зашита в белорусский генетический код?
На площадке ток-шоу «По существу» собрались компетентные эксперты.
Антон Санкевич, начальник управления идеологической работы МВД Беларуси:
Сегодня Министерством внутренних дел отмечается незначительный рост таких правонарушений и преступлений. Но это говорит прежде всего о принципиальной позиции Министерства внутренних дел по профилактике, выявлению и наказанию такого рода правонарушителей и преступников.
Если говорить о цифрах, на сегодняшний день по материалам Министерства внутренних дел судами принято решение о признании экстремистскими материалами, информация, содержащаяся в 97 интернет-ресурсах. 62 интернет-ресурса мы полностью запретили, запретили к ним доступ, и 6 объединений наших граждан были признаны экстремистскими формированиями.
Но это цифры. Плюс к этому необходимо отметить гражданскую позицию наших белорусов, которые по субъективным либо объективным причинам, возможно, становятся участниками экстремистской деятельности, либо становятся свидетелями этой экстремистской деятельности. Они незамедлительно сообщают в органы внутренних дел. И это замечательно.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я так понимаю, что в основном то, что происходит, происходит в сети?
Антон Санкевич:
Совершенно верно.
Кирилл Казаков:
Смотрите, можно вернуться на год назад, ситуация в Могилеве с девочками, которые не очень хорошо отреагировали на салют. Эта история показала, что девочки-то по большому счету совершили глупость. Так вот, из того количества преступлений, которые совершаются, сколько из глупостей, сколько, например, реально преднамеренно? Опять же, Могилев. Вспомним о том, что парень, который в сети вел и прославлял фактически Адольфа Гитлера, Третий Рейх и все остальное.
Сколько таких вот глупостей, с которыми мы можем бороться наказанием через родителей, и реально, которым снесло башню, потому что они считают, что мы бы сейчас пиво баварское пили?
Антон Санкевич:
В большинстве своем это действительно глупость, это ребячество. Поскольку социальный портрет такого правонарушителя – это молодой человек до 25 лет и не обязательно не работающий, как правило учащийся и работающий.
Если мы говорим про Могилев, то показательный случай – это задержание трех могилевчан, которые создали соответствующий Telegram-канал, где распространяли национал-социалистическую идеологию, но они пошли дальше. При обыске был обнаружен арсенал холодного оружия, пневматического оружия, различная свастика, флаги и даже материалы по подрывному делу. Показательный отдельно случай задержания 19-летнего пинчанина, который создал Telegram-канал, подписчиками на который были 3000 человек. И на сегодняшний день по цепочке мы всех выявляем и выявим. Более того, я хочу сказать, что мы не дадим поднять им голову, как не давали раньше.
Сколько белорусских деревень повторили судьбу Хатыни? Руководитель следственной группы назвал цифру. Подробности здесь.