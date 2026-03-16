В Беларуси отрегулированы вопросы гражданских правоотношений и судопроизводства

Александр Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам регулирования гражданского судопроизводства и гражданских правоотношений». Документ приводит более 50 документов в соответствие с нормами Гражданского кодекса и вступившего в силу с 1 января 2026 года Кодекса гражданского судопроизводства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, уточнены подсудность отдельных категорий дел, процессуальная терминология, названия документов, а также исключены устаревшие нормы и ссылки. В документе закрепляется справедливый подход к субсидиарной ответственности. Теперь собственники и учредители юридических лиц, признанных банкротами, могут отвечать за обязательства должника – вред жизни и здоровью, компенсации морального вреда, невыплату зарплаты – пропорционально своей доле в компании.

Совершенствуется и порядок создания политических партий: теперь необходимо формировать оргкомитет и уведомлять Министерство юстиции. Регламентирована процедура ликвидации общественных объединений и партий, а также порядок обращения в доход государства их имущества.

Общества с ограниченной ответственностью, после вступления норм в силу, смогут работать на основании типового устава, утвержденного Советом министров. Отменена выдача бумажных свидетельств судебным экспертам – данные будут в открытом реестре, уточнен статус курсантов профильного факультета.

Закон вступает в силу поэтапно: основная часть – сразу после официального опубликования, остальные нормы – через месяц, три и шесть месяцев.