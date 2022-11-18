Методы бьют по нашим эмоциям. Почему информационная война вредна для психики?

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально. Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о нашем человеческом внутри современной политики.

Алена Дзиодзина, психолог:

В каком-то смысле человек параллельно живет сразу в двух реальностях. Одна – объективная, взаправдашняя. А вторая та, что живет у него в сознании. При идеальном раскладе они обе совпадают. Однако в условиях информационной войны возможны другие варианты… И порой случается, что две эти реальности попадают в противоречия. Тогда каждая из них развивается параллельно. При детальном и вдумчивом анализе это сразу заметно, но под информационно-психологическом воздействии на сознание, как правило, нет. Во всяком случае, заметно не сразу. Так происходит от того, что методы информационной войны бьют по нашим эмоциям. Это не только тревога и страх, о которых нам всем давно рассказали. Инструменты информационно-психологических операций умеют ковырять весь широкий спектр эмоций. И это нам только кажется, что объективная реальность существует неоспоримо, проговаривать очевидные вещи необязательно. Однако чем меньше мы о ней говорим, тем больше рискуем попасть в сети воздействия и начать жить «оторвано от земли». Сейчас время такое, где мы попадаем в условия, когда нас атакуют на уровне субъективной реальности, где порой вот эти неизменные ценности и моральные ориентиры еще нуждаются в подтверждении.

Алена Дзиодзина:

Даже правда, вера в добро и добру… Они гармонично и неизменно живут в объективной реальности. В то время, как в целом наша реальность, как правило, субъективна. Как раз за счет личного опыта и эмоций. Именно по этим причинам одно и то же событие мы все понимаем по-разному. Нет ничего дурного в том, что люди отличаются друг от друга. Но до тех пор, пока это не несет вреда обществу и стране, где все мы живем. Методы же информационно-психологических операций выстраивают нашу реальность враждебной. А свою (ложную) насаждают как истину. Осуществляя своего рода подмену понятий. И единственный способ противодействовать попыткам ввести людей в заблуждение на базе субъективной реальности – повышение уровня нашей осознанности. Ко всему тому, что проникает в сознание. И чтобы не ложь информационно-психологических операций выстраивала нашу реальность, нам необходимо формировать свою собственную. С этой позиции очень важна практика информирования. Она дает возможность узнавать о насущных вопросах из первых уст, не оставляя места для вбросов. Ибо свято место пустым не бывает. И если не мы сформируем нашу реальность, то ее выстроит недруг за нас.