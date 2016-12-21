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Мэр Минска наградил телеведущую СТВ Екатерину Забенько за профессиональное мастерство

21 декабря 2016 18:20
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Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома наградил журналистов по итогам работы за 2016 год. Благодарности мэра за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад во всестороннее освещение актуальных вопросов жизнедеятельности Минска удостоены 10 представителей столичных и республиканских СМИ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди них и наша коллега – заведующая отделом «Столичные подробности», телеведущая Екатерина Забенько.

Екатерина Забенько,  заведующая отделом «Столичные подробности»:
Эта благодарность для меня особенно важна, потому что большая часть моей профессиональной деятельности связана с непосредственно новостями города Минска и работой Мингорисполкома.

Очень приятно получать эту благодарность именно в ратуше.

Я как корреспондент когда-то освещала строительство этого здания. А теперь, благодаря креативности председателя  Мингорисполкома Андрея Шорца и, конечно же, всей команды, понимать, чем я занимаюсь, люди на улице смогут не только по моему лицу, но и по спине.*

*Надпись на майке: «Это я рассказываю самые интересные новости о Минске».

# общество # Фотофакт # СМИ Беларуси # Екатерина Забенько

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