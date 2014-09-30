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Масштабные учения МЧС прошли в Борисове

30 сентября 2014 14:51
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Новости Беларуси. Масштабные учения прошли на Борисовщине. Подразделения МЧС совместно с другими оперативными службами оттачивали мастерство в ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Специалисты тушили пожары на промышленных объектах, помогали пострадавшим в аварии на железной дороге, а также разбирают завалы при разрешении жилого дома в результате взрыва газа. Спасатели сработали слаженно.

Учения способствуют специалистам оперативно приходить на помощь в результате реальных чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Аварии # МЧС Беларуси # Фотофакт

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