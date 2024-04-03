Более 5 тысяч военнообязанных осуществляют боевое слаживание на полигоне в Витебской области

Совершенствование навыков офицеров запаса и обучение личного состава. В Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил, а также органов управления территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С хранения сняты вооружение, военная и специальная техника. Более пяти тысяч военнообязанных в эти дни оттачивают военное мастерство на одном из полигонов Витебской области. Бойцы уже прошли курс занятий по одиночной подготовке.

Подразделения 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады приступили к мероприятиям боевого слаживания. Под руководством военнослужащих, прошедших обучение в Российской Федерации, проводятся занятия по тактико-специальной, медицинской, инженерной и технической подготовкам. Осуществляется патрулирование и засадные действия в занятом районе. Для разведки местности используются беспилотные авиационные комплексы. Масштабность – одна из главных особенностей нынешней проверки боевой готовности белорусской армии.

Андрей Ж ук, заместитель министра обороны Б еларуси: Особенность проверки 19-й бригады заключается в том, что часть сил и средств бригады уже выполняют задачи по усилению охраны государственной границы. Оставшаяся часть сил и средств переводится в боевую готовность. Отработаны вопросы поставки личного состава, снятия техники с хранения. В настоящий момент осуществляется боевое слаживание.

Старший инструктор группы « В »: Тактика изменилась очень сильно, если брать из последних войн, так как стало широко применяться БПЛА, FPV-дроны, артиллерия стала работать по-другому. Парни проявляют себя нормально, навыки наращиваются, усвоение идет отлично.

Основная цель проверки – определение способности подразделений выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. В помощь бойцам – автомобильная техника и экскаваторы, которые поступают из народного хозяйства.

Александр Кореневский, военнообязанный:

Сейчас отрабатываем задержание противника – слева, справа, передвижение по пересеченной местности в составе взводов. Взводы дислоцируются по пять человек. На сборы призываюсь не первый раз. В том году был, в этом. Это наш долг – защищать Родину.

На завершающем этапе личный состав подразделений 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады примет участие в тактических учениях. До 1 мая будет дана принципиальная оценка боевой готовности соединений и воинских частей.