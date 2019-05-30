Майские жуки заполонили Беларусь. Что говорят биологи?

Новости Беларуси. Крылатая опасность. Нашествие майских жуков отмечают в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насекомых – неизменного атрибута поздней весны – в 2019 году необычно много.

Особенно в Могилевской и Брестской областях. Там местные жители борются с целыми колониями хрущей. Вредители облюбовывают плодовые деревья, объедая листву. Пик их налетов – сумерки.

Несладко приходится и автомобилистам. Жуки пролетают над трассами и буквально таранят машины. Такую активность насекомых биологи объясняют просто: жукам нужно успеть оставить потомство.

Александр Козел, старший преподаватель кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ:

Период развития от яйца до взрослой особи, до жука, длится в течение 4 лет. Одно поколение доминирует, как правило, и оно очень четко, ярко выражено. Сейчас в Беларуси выходит из почвы господствующее по численности поколение. Ущерб наносят именно личинки. Есть данные, что хрущи 98% своей жизни проводят в почве и только 2% – для того, чтобы сохранить свой вид. То есть они летают, спариваются, самки откладывают яйца. Повреждения листвы, древесных пород, лесообразующих, плодовых пород – это сопутствующий вред.