Людмила Кананович: «Беларусь одна из стран, где порядка 11 пособий»

6 марта за круглым столом своими секретами делились женщины разных профессий: парламентарии, политики, ученые, журналисты, сошлись во мнении, что прекрасная половина человечества достойно заявила о себе во всех сферах жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже не в диковинку, что женщины могут управлять троллейбусами, стоять на охране границ, следить за правопорядком. Но в погоне за профессиональной карьерой, всегда должен быть в первую очередь обеспечен семейный тыл. Ведь это поддержка.

Людмила Кананович, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Беларусь одна из стран, где порядка 11 пособий, которые выплачивают матерям и детям во всех сферах направлений их развития. Но время не стоит на месте, над задачами будут работать. В первую очередь – это гарантии при строительстве жилья, об этом было сказано, и хотелось бы, чтобы многодетные семьи при постановке на очередь спустя год могли иметь свое жилье. Это семейный капитал.

В Беларуси насчитывается 5 миллионов 100 тысяч женщин. Большинство из них – горожанки и лишь каждая пятая живёт в деревне.