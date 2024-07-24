Люди не могут проехать сутками! Откуда огромные очереди на границе с Польшей?

На белорусско-польской границе растут очереди. Въезда в пункте пропуска «Брест» ожидают десятки автобусов и несколько сотен автомобилей. Стоят семьи с маленьким детьми, пожилые пары, туристические группы с горящими путевками. Счет идет не на часы, а на сутки. При этом польская сторона принимает лишь чуть более трети транспорта от пропускной способности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На откровенный саботаж Беларусь уже ответила расширением безвизового режима для 35 стран, демонстрируя открытость и добрососедство к обычным гражданам. В нашу страну через пункт пропуска «Брест» уже проследовали четыре с половиной сотни европейцев. Двойные стандарты – в репортаже Кристины Протосовицкой.

Вот такой нынче фольклор – народное творчество в действии, и все на просторах интернета. Вместо отпускного побережья в лучшем случае лужайка у автобуса, а то и вовсе обочина с обратным отсчетом – вылетит самолет на отдых с тобой или без тебя.

Мы уже 14 часов здесь находимся, не знаем, еще сколько. Мы хотим еще в отпуск попасть. Фактически у нас уже начался. Мы за двое суток выехали, мы заложили сутки на это мероприятие. Долгожданные моменты встречи с родными оборачиваются часами простоя. Вот уж где точно граница проходит по чувствам. Ирина Дребант возвращается в Германию после того, как проведала свою большую семью впервые за 4 года. Счет в ожидании уже идет на сутки.

Ирина Дребант:

Не знаю, как мы успеем. Мне надо на работу в субботу выходить. А доберусь ли я до этого времени, неизвестно. Люди страдают. Решения правительства, а страдают люди от этого.

Юлия Стражникова:

Выехали мы в 7:40 из Бреста. И я думаю, если мы в 6 часов вечера окажемся в Тересполе, то это было бы волшебно. Я бы так выразилась. Говорят, поляки даже запрещают пачку открытую сигарет провозить через границу, это нонсенс. В таких вещах ограничивать – это уже нарушение прав человека.

В пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе растут очереди, но точно не терпение. Ждать приходится как целым автобусам (в каждом до полусотни человек), так и автомобилистам. Причем в сезон отпусков страдает туристический бизнес, да и сами граждане Европейского союза, которые путешествуют. Перед шлагбаумом, как говорится, все равны.