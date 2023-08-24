В Несвиже открыли новую поликлинику к 800-летию города
Город-легенда Несвиж отмечает 800-летний юбилей. Чем удивляют гостей праздника и какие подарки подготовили для жителей архитектурной жемчужины Беларуси? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Несвиж с размахом встретил свой юбилей. Но какой же праздник без подарков? Главным событием дня для всех горожан стало открытие новой поликлиники. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Минской области Александр Турчин, а также министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.
Подобное учреждение несвижане ждали давно, ведь старая поликлиника со временем перестала соответствовать современным стандартам учреждения здравоохранения. Теперь же к услугам населения многопрофильный комплекс отделений и кабинетов для оказания лечебных и диагностических мероприятий. Рассчитан объект на 400 посещений в смену. Для удобства пациентов реализован проект «Заботливая поликлиника». Отдельное внимание – посетителям с маленькими пациентами. В учреждении разделены потоки здоровых и больных детей. Оборудована комната безопасности.
Масштабное впечатление, все очень красиво. Большие холлы, кабинеты большие. Очень много всего. Надеюсь, не будем обращаться, но здание очень красивое и долгожданное. Сейчас, соответственно, я думаю, разгрузится старая поликлиника, будут больше все ходить в новую. Даже чтобы посмотреть будут приходить, чем обращаться – скорее всего, будет так. На каждом кабинете висит табло, не нужно спрашивать, кто там последний в очереди. А уже можно по талончику посмотреть, какой ты в очереди.
В поликлинике будет оказываться медицинская помощь по 25-ти специальностям. Для врачей закуплено современное оборудование. А в клинико-диагностической лаборатории внедрили новые методы исследований, в том числе для выявления патологии сердечно-сосудистой системы. По словам губернатора Минской области Александра Турчина, открытие подобных объектов не просто еще один шаг в системе здравоохранения, а инвестиция в будущее.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Хорошая традиция, что мы каждый год в системе здравоохранения открываем новые объекты. И сегодня несвижская поликлиника – это один из них. Не первый и не последний. На самом деле, это не дань моде, а абсолютно выверенное решение. Хочется сказать большое спасибо главе государства, Президенту, который в 2020 году, принимая распоряжение, согласился с нашим предложением о включении данного объекта в эту программу.
Старая поликлиника 1973 года постройки, конечно, уже не отвечает современным требованиям. Поэтому для нас это очередной шаг вперед в развитии системы здравоохранения. Но помимо поликлиники, в Несвижском районе буквально недавно мы открывали кабинет компьютерной томографии. Мы не забываем и о сельских жителях, вкладывая в ФАПы и врачебные амбулатории. И, скажем так, у нас на ближайшую перспективу выработана ясная и понятная стратегия развития нашей системы здравоохранения Минской области. На самом деле, здравоохранение – это просто инвестиция в будущее, та сфера, которая очень влияет и на экономику нашей страны. Потому что каждый больничный, каждая полученная инвалидность – это сегодня недополученный ВВП. Помимо того что это люди, это и значительный вклад в экономику нашей страны.
Дмитрий Пиневич: «В Несвиже укомплектованность медицинскими работниками практически 100%» – подробности здесь.