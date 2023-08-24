В Несвиже открыли новую поликлинику к 800-летию города

Город-легенда Несвиж отмечает 800-летний юбилей. Чем удивляют гостей праздника и какие подарки подготовили для жителей архитектурной жемчужины Беларуси? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Несвиж с размахом встретил свой юбилей. Но какой же праздник без подарков? Главным событием дня для всех горожан стало открытие новой поликлиники. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Минской области Александр Турчин, а также министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

Подобное учреждение несвижане ждали давно, ведь старая поликлиника со временем перестала соответствовать современным стандартам учреждения здравоохранения. Теперь же к услугам населения многопрофильный комплекс отделений и кабинетов для оказания лечебных и диагностических мероприятий. Рассчитан объект на 400 посещений в смену. Для удобства пациентов реализован проект «Заботливая поликлиника». Отдельное внимание – посетителям с маленькими пациентами. В учреждении разделены потоки здоровых и больных детей. Оборудована комната безопасности.

Масштабное впечатление, все очень красиво. Большие холлы, кабинеты большие. Очень много всего. Надеюсь, не будем обращаться, но здание очень красивое и долгожданное. Сейчас, соответственно, я думаю, разгрузится старая поликлиника, будут больше все ходить в новую. Даже чтобы посмотреть будут приходить, чем обращаться – скорее всего, будет так. На каждом кабинете висит табло, не нужно спрашивать, кто там последний в очереди. А уже можно по талончику посмотреть, какой ты в очереди. В поликлинике будет оказываться медицинская помощь по 25-ти специальностям. Для врачей закуплено современное оборудование. А в клинико-диагностической лаборатории внедрили новые методы исследований, в том числе для выявления патологии сердечно-сосудистой системы. По словам губернатора Минской области Александра Турчина, открытие подобных объектов не просто еще один шаг в системе здравоохранения, а инвестиция в будущее.