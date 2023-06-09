«Любэ», Дмитрий Маликов и Зара – в Минске проходит концерт, приуроченный ко Дню России

Наши ближайшие соседи и партнеры по многим интеграционным объединениям вскоре отметят главный государственный праздник. День России развернется от Камчатки до Калининграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжества пройдут не только на территории Российской Федерации и не только 12 июня. Сегодня, 9 июня, на площадке у Дворца спорта в Минске в честь праздника – большой концерт с участием звезд союзной сцены, организованный посольством России в Беларуси совместно с Мингорисполкомом. Группа «Любэ», ансамбль «Сябры», концертный ансамбль морской пехоты «Черные береты», Дмитрий Маликов, Зара – музыкальное поздравление подготовили и многие другие коллективы. Продлится музыкальный марафон до позднего вечера.

Игорь Крещенок, начальник концертного ансамбля «Черные береты»:

Когда мы едем в большую Россию, мы сначала попадаем в Беларусь. И здесь мы уже всегда чувствуем себя как дома. Сегодня в нашей программе вторая песня, которая называется «Славяне», это как раз та песня, которая по дороге написана, на территории Беларуси, и посвящена она и нашей дружбе, и нашему отношению.

Ирина Веркович, артистка белорусской эстрады:

Мы единое целое. Казалось бы, вот эти самые простые слова, но в них заключается вот эта мощь белорусского и русского народа. Вместе к единым целям, задачам. И, конечно же, культурным задачам. Вот сегодня реализуется эта цель. Культурные ценности – вместе, праздник – вместе, белорусские артисты, звезды российской эстрады сегодня на одной сцене у нас в столице в Республике Беларусь, в Минске. Нам очень приятно.

Здесь отличные люди, порядок, красота. Мне очень отрадно, что я являюсь частичкой этого народа, который очень доброжелательный, миролюбивый.

Мне нравится страна, которая дружит с Россией, Беларусь. Я за мир во всем мире, за людей светлых, чистых, за людей, которые верят в добро и знают, что такое мир.

Без России и Беларуси нет. Мы вместе все время должны быть. Я хочу мира, добра людям, счастья, здоровья. И пусть Россия и Беларусь живут и процветают.